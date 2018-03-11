Yeni OnePlus 6'da Çentik İhtimali Arttı!
Yeni OnePlus 6 sızıntısı, iPhone X ile başlayan modanın OnePlus cephesinde de kabul gördüğünü gösteriyor.
- H. Hüseyin Öztürk
Geçenlerdeki bir sızıntı, OnePlus 6 olduğunu iddia eden bir telefonu bize göstermişti. Şimdi ise yeni sızan ve OnePlus 6'dan olduğu iddia edilen bazı ekran görüntüleri, ekranda bir çentik olduğunu doğrular nitelikte.
Android Central'in "OnePlus'a yakın bir kaynak"tan aldığı ekran görüntüleri, 19:9 en-boy oranına sahip, bu da son bir iki senede trend haline gelen ince ve uzun ekranlardan olduğuna işaret ediyor.
Bunun yanında, üst kısımdaki simgeler ortada boşluk kalacak şekilde iki kenara sıkıştırılmış ve bu, son zamanlarda iPhone X ve bazı yeni telefonlarda gördüğümüz çentiğin olma ihtimalini güçlendiriyor.
Ekran görüntülerinin içerikleri de ilginç çünkü 276,510 skoruna sahip bir AnTuTu benchmark'ı gösteriyorlar. Telefonda kullanılan yonga belirtilmemiş olsa da, bu skor çok yüksek bir skor ve bu da üst-uç bir yonga kullanıldığı anlamına geliyor. En büyük adayın yeni Snapdragon 845 olduğunu düşünüyoruz.
Daha önceki bilgi sızıntılarındaki çift lens kamera ve minimum 6GB RAM'ı düşününce, tüm bunlar OnePlus 6'nın beklediğimiz gibi her yönden üst-uç bir telefon olacağına işaret ediyor.
Şu an bu bilgilerin hiçbirinin kesin olarak doğru olduğundan emin olamayız, ama muhtemelen OnePlus 6'nın resmi olarak açıklanmasına kadar daha birçok şey duyacağız. Telefonun resmi olarak açıklanması muhtemelen Haziran ayında olacak.
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