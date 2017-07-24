Yeni Raspberry Pi Rakibi Daha Büyük Ama Daha Esnek!
Mini bilgisayar Raspberry Pi, bugüne dek gördüğü en ciddi rakiple karşı karşıya. İşte GA-SBCAP3350 ve sundukları...
Raspberry Pi son derece taşınabilir, kompakt boyutuyla büyük bir yenilikti. Ama onu daha esnek hale getirmek için boyutu büyütülürse ne olur? Yeni bir mini-bilgisayar anakartı için Gigabyte'ın yaptığı da tam olarak bu. Daha büyük boyutlu kart, kendi belleğinizi ve depolamanızı seçmenize (ve tabi bunları ileri bir tarihte yükseltmenize) izin veriyor.
Gigabyte, GA-SBCAP3350'nin özelliklerini yeni açıkladı. Boyutları 146 x 102mm (Raspberry Pi 3'ünki 85 x 56mm'ydi), birlikte gelen işlemci ise Intel Celeron N3350 (çift çekirdekli ve 1.1GHz saat hızı, 2.4GHz turbo, ve dahili HD Graphics 500). Ne yazık ki işlemci değiştirilemiyor.
Bir tane bulunan DDR3L SO-DIMM yuvasına istediğiniz (desteklenen) belleği takabilirsiniz. En fazla 8GB, çünkü işlemci bundan fazla bellekle başa çıkamıyor.
Bağlantı girişleri ise şöyle: İkili gigabit Ethernet girişi ve bir çift USB 3.0 girişi, dahili USB başlıkları ile dört tane daha USB 2.0 yuvası kullanılabilir. (diğer başlıkların arasında SATA, LPT/GPIO, LVDS ve seri port başlıkları var)
Video çıkışı için, bir VGA ve bir HDMI bağlantı noktası var, HDMI bağlantısı 30Hz 4K çözünürlük destekliyor.
Ne yazık ki şu an için doğrulanmış bir çıkış tarihi veya fiyat yok. Yakında piyasaya çıkmasını umuyoruz. Diğer Raspberry Pi benzerlerine göre nasıl bir fiyatının olacağını o zaman göreceğiz.
H. Hüseyin Öztürk
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