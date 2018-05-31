Yeni Xiaomi Mi 8, Saydam Gövdeyle Geldi

Yeni Xiaomi Mi 8, üç boyutlu yüz tanıma özelliği ve diğer ilginç özellikleriyle tanıtıldı!

Yeni Xiaomi Mi 8, Saydam Gövdeyle Geldi

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