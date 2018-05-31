Yeni Xiaomi Mi 8, Saydam Gövdeyle Geldi
Yeni Xiaomi Mi 8, üç boyutlu yüz tanıma özelliği ve diğer ilginç özellikleriyle tanıtıldı!
Xiaomi'nin 2018 için sakladığı gerçek amiral gemisi Mi 8 tanıtıldı. Telefonun, bu sene tanıtılan Mi Mix 2S'e benzer yanları var.
Xiaomi'nin 2018 için sakladığı gerçek amiral gemisi Mi 8 tanıtıldı. Telefonun, bu sene tanıtılan Mi Mix 2S'e benzer yanları var.
Mi 8 Explorer Edition
Çıtayı biraz daha yükselten Mi 8 Explorer Edition, daha güçlü bir 3D yüz tarayıcısı kullanıyor. Bu modelin arka yüzü tamamen saydam; bu sayede pili ve telefonun içindeki çipleri görebiliyorsunuz. Parmak izi tarayıcısı, saydamlığa zarar vermemek için ön yüze, ekranın altına taşınmış. Ekran arası parmak izi sensörü, güçten tasarruf etmek için ekrana bastırdığınızda etkin hale geliyor.
Qualcomm'un Snapdragon 845 yonga setini kullanan bu iki Mi 8 modeli, 6GB RAM'e sahip. Normal modelde 256GB'a kadar depolama bulunurken diğer model, yalnızca 128GB depolama alanı sunuyor. İki telefonda da 6,21 inç'lik 2.248 x 1.080 AMOLED ekran bulunuyor ve ekran, ön yüzün yüzde 86,68'ini kapsıyor. Mi 8'in bir başka özelliği, çift frekanslı GPS'i ilk defa kullanması. Yeni ve daha güçlü L5 bandıyla L1 bandını bir arada kullanan telefon, Xiaomi'ye göre 3 - 5 kat daha yüksek navigasyon isabeti sağlıyor.
Çift 12 megapiksellik kameralarla gelen Mi 8 modellerinde 20 megapiksellik bir ön kamera var. Xiaomi'nin yapay zeka destekli stüdyo aydınlatma tekniği, fotoğrafların kalitesini artırıyor.
Bluetooth 5.0, NFC, Quick Charge 4.0+ gibi özelliklere de sahip olan telefonlar, kablosuz şarjı desteklemiyor.
Mi 8 modellerinin başlangıç fiyatı normal model için 420 dolar, Explorer Edition için 580 dolar olarak açıklandı.
Uygun Fiyat Arayanlar İçin Mi 8 SE
Bütçe dostu telefon isteyenleri unutmayan Xiaomi, Qualcomm'un yeni Snapdragon 710 yonga setini kullanan ve iyi bir pil ömrü vadeden Mi 8 SE'yi de tanıttı. 3.120mAh pile sahip telefonda yapay zeka özellikleri de bulunuyor. Arka yüzünde 12MP ve 5MP'lik bir çift kamera bulunan cihaz, ön yüzünde 20 megapiksellik bir kameraya sahip. Bu modelin fiyatı 280 dolardan başlıyor.
Zeynel A. Öztürk
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