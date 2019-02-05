Yılan hikayesine dönen Batman'de ciddi gelişmeler!

Uzun süredir merakla beklediğimiz bir gelişme sonuç buldu. Oscar ödüllü Ben Affleck artık Justice League ve Batman'in bir parçası olmayacak.

  • Barış Terun
Yılan hikayesine dönen Batman'de ciddi gelişmeler!

Uzun süredir sinema sektöründe fısıldanan dedikodu nihayet hayat buldu. Batman V Superman ve Justice League filmlerinde, "Batman" rolünü üstlenen Ben Affleck rolünden vazgeçti. Warner Bros-DC Comics birliği bu gelişmeye son derece doğal karşıladı. Birbirimizi kandırmayalım, bu ayrılık uzun süredir bekleniyordu.

Ben Affleck Oscar ödülü Operation: Argo'da çok sayıda övgüye nail oldu. Ne var ki Batman V Superman filminin, maddi ve manevi başarısızlığı Affleck'e geri adım attırdı.Affleck iki fiyaskonun ardından, süper kahraman Batman'in yeni filmlerinde yer almamaya karar verdi. 

Oysaki Zack Snyder; gerek Ben Affleck'i gerekse Henry Cavill'i üstlenen beş film için stüdyo ile anlaşma sağlamıştı. Maalesef bu anlaşmalar "rüyalarla" sınırlı kaldı. 

Neden bu kadar sürdü?

Ben Affleck, başından beri yeni yönetmen Matt Reeves ile iletişim kurmakta ciddi anlamda zorluk çekti. Matt Reeves, yeni filmde daha genç bir Batman'in sinema tutkunlarının karşısına çıkmasını istiyordu. Planet of Apes'in bol ödüllü Matt Reeves ile Batman rolünü üstlenen Ben Affleck'in son derece ciddi bir tartışma yaşadığı da söylentiler arasında...

Warner Bros, artık yeni bir Batman seçmek zorunda. Kült karakteri canlandıracak kişinin kim olacağı ise merakla bekleniyor.

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