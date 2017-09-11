Yıldız Teknik Öğrencileri Formula Student'ta!

Yıldız Teknik öğrencileri Formula Student'ta vites artırdı!

Yıldız Teknik öğrencileri Formula Student'ta!

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