Yılın Kelimeleri Listesine, Kimsenin Beklemediği Şaşırtıcı Bir Kelime Girdi

Oxford, her yıl en çok kullanılan kelimeyi belirleyerek "yılın kelimesi" olarak adlandırılıyor. Ancak 2020 için tek bir kelime isimlendirmemeyi tercih etti, bunun yerine 2020'nin çok hızlı bir şekilde gerçekleştiğini ve yıl boyunca dil kullanımındaki birçok değişikliği göz önünde bulundurmanın tek bir kelime seçmekten daha iyi bir yaklaşım olduğunu belirtti.
Sonuçta ortaya yıl boyunca çok geniş bir şekilde kullanılan bir dizi kelime listesi çıktı. Ocak 2020'de "bushfire" (yangın) ve "impeachment" (suçlama) kelimelerinin popüler olması bir sürpriz değil. Mart ayında doğal olarak "coronavirus" ve onunla ilgili kelimeler yükselmeye başladı. Ardından "zoom" ve bu kelime kullanılarak türetilen diğer terimlerin yükselişi başladı.
Ancak, Oxford'un raporuna göre, garip bir şekilde, yıl boyunca kullanımı en fazla artan kelime, yüzde 500 artışla "unmute" (Sesi kapatılmış bir cihazın sesini açmak, oldu. Bu kelimenin kullanımının neden arttığını bilemiyoruz. Ama listenin en şaşırtıcı kelimesinin bu olduğu kesin.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın