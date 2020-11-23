Yılın Kelimeleri Listesine, Kimsenin Beklemediği Şaşırtıcı Bir Kelime Girdi

Her yıl "yılın kelimesi" adı altında o yılın en önemli kelimesini belirleyen Oxford Sözlüğü, bu yılın kelimesi olarak son derece şaşırtıcı bir seçime imza attı.