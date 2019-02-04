YouTube, "Beğenmedim" Butonunu Kaldırabilir
YouTube, içerik üreticilerinin başını ağrıtan bir sorunu kökünden çözmeyi göze alabilir.
- Doğan Kürşat Aktaş
YouTube görünüşe bakılırsa "Beğenmedim" butonunun kötüye kullanımının getirebileceği potansiyel risklerin farkına vardı ve dev video platformu, birçok kişiyi söz konusu butonu kullanmadan önce iki kere düşündürecek önlemler almaya hazırlanıyor. Proje yönetim direktörü Tom Leung'un geçtiğimiz gün paylaştığı bir durum güncellemesi, YouTube'un bu duruma karşı deneysel çözümler aradığını gösteriyor.
Leung'un açıklamalarına göre Google'ın sahibi olduğu video platformu yakın zamanda "beğenmedim çetesi"ni etkisiz kılmak için radikal önlemler alabilir. Platform, bunun için varsayılan olarak beğeni sayaçlarını kapatabilir veya "beğenmedim" butonunu kullanmak için bir açıklama verilmesini zorunlu kılabilir, sadece "beğenmedim" sayısını göstermeyebilir ve hatta "beğenmedim" butonunu tamamen kaldırma yoluna gidebilir.
Leung, bu yaklaşımların çoğunun olumsuz yanları olduğunu kabul ediyor. Bir videoyu beğenmemek için açıklama yapmanın zorunlu kılınması oldukça mantıksız ve kullanıcıları yavaşlattığı için uygulanması zor bir çözüm. "Beğenmedim" butonunun kaldırılması ise oldukça uç noktada bir çözüm ve "demokratik olmayan bir yaklaşım" gerektiriyor. Leung, bu noktada içerik üreticilerinden de geri bildirim beklenildiğini belirterek platformun daha farklı çözümlere de açık olduğunu belirtti.
YouTube proje yönetim direktörü ayrıca YouTube'un şu anki duruma kıyasla bir fayda sağlamaması durumunda tüm bu çözümlerin masadan kaldırılacağını belirtti.
YouTube'un "Beğenmedim" butonu ile ilgili potansiyel problemler adına çözüm arayışına girmesi, platformun hazırladığı resmi 2018 Rewind videosunun en beğenilmeyen video rekorunu kırmasının akabinde gerçekleşmesi nedeniyle ilgi çekici. Ancak bu sorunun YouTube bünyesindeki üreticiler için de giderek büyüyen bir baş ağrısı olduğunu söyleyebiliriz. Bir dislike dalgasının bir YouTube içerik üreticisinin şansını tamamen çöpe attığını söyleyemeyiz fakat YouTube algoritmasının bu durumu dikkate alarak videonun izlenebilirliğini kısıtlaması ihtimali, tüm içerik üreticilerinin en büyük endişeleri arasında bulunuyor. Eğer YouTube bu sorunu olması gerektiği gibi ele almazsa birçok içerik üreticisi azimli bir çete tarafından "beğenmedim" yağmuruna tutulma riskini göze alamayarak tartışmalı bir konu hakkında paylaşım yapmaktan çekinebilir.
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