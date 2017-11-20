YouTube, ChromeBook'a İhanet Etti!
Popüler video paylaşımı platformu, Google'ın resmi ChromeBook reklamını garip bir biçimde engelledi!
YouTube son zamanlarda en ufak bir sebepten dolayı tüm videoları spam veya uygunsuz olarak etiketleyen çılgın algoritması yüzünden eleştiri yağmuruna tutuluyor. İplerini tamamen koparan "deli algoritma" en sonunda kendi sahibine de saldırdı ve ana şirket olan Google'ın Chromebook reklamlarını engelledi.
Diğer reklamlar ile birlikte aynı şartlarda yayınlanan Chromebook reklamı, algoritma tarafından "spam, kandırmaca ve dolandırıcılık" sebebiyle otomatik olarak engellendi. Google bu sorunla derhal ilgilendi, ancak haber tüm internete yayılmıştı bile.
YouTube uzun zamandır istenmeyen video ve reklamları engelleyerek kullanıcı tecrübesini iyileştirmeye çalışıyor, ancak algoritmanın tahmin edilemez hareketleri takdirden çok eleştiriye sebep oldu. Son bir kaç aydan beri bir çok YouTube içerik üreticisi, videolarının çoğunun sebebi açıklanmadan para kazanma özelliğine kapatılmasından dolayı şikayetçi. iPhone X ile ilgili tüm videoların gelire ve reklama kapatılması, algoritmanın tuhaf kararlarından sadece biri.
YouTube'a göre algoritma gerektiği gibi çalışmıyor, ama sorunların git gide artmasına bakılırsa platform, çözüm yolunda pek de başarılı adımlar atabilmiş değil. Şimdiyse YouTube ile Google arasındaki ilişki, yaramaz çocuk ve babası arasındaki ilişkiye benzer bir duruma dönüştü.
Ali Ruhi Öztürk
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