YouTube'un, Hafta İçinde Yaşadığı Erişim Sorunun Detayları Belli Oldu

Video paylaşım devi YouTube, her ne kadar bizi etkilemese de, hafta içerisinde pek çok kullanıcıyı rahatsız eden bir kesinti yaşadı. Peki ama bu kesintinin nedeni neydi? Kesintiden kimler etkilendi?