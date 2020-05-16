YouTube'un, Hafta İçinde Yaşadığı Erişim Sorunun Detayları Belli Oldu

Video paylaşım devi YouTube, her ne kadar bizi etkilemese de, hafta içerisinde pek çok kullanıcıyı rahatsız eden bir kesinti yaşadı. Peki ama bu kesintinin nedeni neydi? Kesintiden kimler etkilendi?

  • Levent Öztürk
YouTube, Hafta İçerisinde Neden Çöktü?

Geçtiğimiz Perşembe günü, Dünya genelinde pek çok YouTube kullanıcısı, popüler video paylaşım sitesindeki içeriklere bir süre ulaşamadıklarını rapor etti. Kullanıcılar, her zaman olduğu gibi, cevap arayışları için Twitter'a yöneldi.

Twitter'da yazılan pek çok tweet'e göre kesinti 16:00PT civarında başladı ve ABD'nin her iki yakasını, Batı Avrupa'yı ve Avusturalya'nın bazı kısımlarını etkiledi. Doğu Avrupa'da ve ülkemizde ise, kesinti yaşanmadı.

YouTube, bir süre sonra Twitter'dan bir mesaj yayınladı ve sorunun varlığını kabul etti, ancak çözüldüğünü duyurdu. YouTube'un mesajına göre bu kesinti, yaklaşık 20 dakika kadar sürdü. Ancak sorunun neden kaynaklandığı hakkında bilgi verilmedi.

Dünya'nın en popüler video platformu olan YouTube, Koronavirüs salgını sırasında daha da popüler hale geldi. Dünya genelinde pek çok kişinin eve kapanması ile beraber Google'ın sahibi olduğu site hem ebeveynlerin, hem de çocuk ve gençlerin ilgisini daha fazla çekmeye başladı. Zaman zaman yaşanan benzer kesintilerin, yoğunluğun artması nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor.

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YouTube'un, Hafta İçinde Yaşadığı Erişim Sorunun Detayları Belli Oldu

 

 