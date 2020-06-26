Youtube'tan TikTok'a rakip olacak yeni bir özellik geliyor! İşte ayrıntılar

Youtube, TikTok'la rekabet etmek için, kullanıcıların platformda kısa video klipler yüklemelerine izin verecek yeni bir özelliği test ediyor.
Şimdilik bu yeni özellik birkaç kullanıcı ile test ediliyor. Bu yenilik ile yeni bir kitle oluşması bekleniyor. Yeni özellik, uygulama kullanıcılarının doğrudan uygulamaya birden fazla kısa klip kaydetmesine de olanak tanıyor.
15 Saniyelik Videolar Direkt Yüklenebilecek
Video 15 saniyeden kısaysa, doğrudan uygulamaya yüklenebiliyor. Ancak, kullanıcının 15 saniyeden daha uzun bir videosu varsa, telefonun galerisinden yüklenmesi gerekecek.
Özellik, 'Yeni video oluştur' menüsünde bir seçenek olarak karşımıza çıkacak.
Filtreler, Efektler Olacak mı?
Uygulamanın filtreler, müzik ve diğer özelliklere sahip olup olmayacağı henüz açıklanmadı.
- Apple TV için YouTube müjdesi
- YouTube reklamını engelleyen yöntem
- YouTube videolarında büyük yenilik
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın