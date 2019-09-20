YouTube'tan TV Uygulamasına Dev Reklam
YouTube, TV uygulamasının giriş ekranına yerleştirdiği büyük reklamla "yok artık" dedirtti!
YouTube, oturma odası deneyimini daha sinir bozucu hale getirecek bir adım attı ve giriş ekranına devasa bir reklam ekledi.
Bu değişiklikle birlikte YouTube'un ana sayfasındaki reklam, TV uygulamasının da giriş ekranında, her şeyden önce görünecek. Ekranın yarısından fazlasını kaplayan reklamdan dolayı, önerileri görebilmek için kaydırmanız gerekecek. TV reklamı şu an beta aşamasında ve ne zaman tüm dünyaya açılacağı bilinmiyor.
YouTube, TV uygulamasında reklamcıların "TV kablosunu koparanlara" kolayca erişmesini amaçlıyor. Ancak sorun, tahmin ettiğiniz üzere sadece bir video bulup izlemek isteyenlerin canını sıkacak bir deneyimin ortaya çıkması.
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