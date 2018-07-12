YouTube Videonuz Reklama Dönüşebilir!
YouTube'da paylaştığınız bir video, milyonlarca kez izlenen bir reklama dönüşebilir mi? İşte yaşanan garip olay...
YouTube'un içerik üreticileri, kendi videolarını kaydedip yayınlayabiliyorlar. Yeni bir keşif ise herhangi bir firmanın bu videoyu alıp, kendi reklamı haline getirebildiğini ortaya çıkardı.
Bu ilginç durum, YouTube'un ünlü isimlerinden Marques Brownlee sayesinde ortaya çıktı. Brownlee, videolarından birinin YouTube üzerinde reklam olarak gösterilmeye başlandığını fark etti. OnePlus 6'nın incelendiği video reklam etiketiyle gösterildiğinden, sponsorlu bir video gibi algılanabiliyor. Brownlee, reklamı kimin oluşturduğunu bilmiyor ancak bu işin arkasında OnePlus'ın olabileceğini düşünüyor. Reklam etiketiyle gösterilen video, şu an 19 milyon görüntülenmeye ulaşmış durumda.
Brownlee'ye göre YouTube'un "video yükleyenden başkası onu reklam olarak kullandığında YouTube tarafından küçük bir etiket görüntülemesi gerekiyor". Yayıncı bu önerisini YouTube takımına ulaştırmış bulunuyor.
Öneri üzerine YouTube'un destek Twitter hesabından "reklamcılar, kendilerinin olmayan mülkiyetleri kullanmadan önce izin almalıdır" açıklaması geldi. Yani bu durumda reklam verenin, Brownlee'den izin alması gerekiyordu.
Zeynel A. Öztürk
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