Google Bu Sefer Büyük Kaybetti: 4 Yıl Sonra Gelen Şok Karar!

2017'de Avrupa Komisyonu, anti-tekel kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile Google'a para cezası vermişti. Komisyona göre Google, rakiplerine karşı kendi alışveriş hizmetlerini ön plana çıkarttı ve ihlal nedeniyle 2,42 milyar Euro (2,8 milyar dolar) para cezası ödemek zorunda bırakıldı. Tabii ki Google, bu kararın ardından AB'nin ikinci en yüksek mahkemesi olan Genel Mahkeme'ye gitti ve itiraz etti.
Ama internet devi, aradığını bulamadı. Mahkeme, Avrupa Komisyonu'nun şirkete para cezası vermesinin haklı bir karar olduğuna hükmetti. Basın açıklamasına göre, mahkeme kararını şöyle açıkladı: "Mahkeme, Google'ın, genel sonuç sayfalarında daha elverişli görüntüleme ve konumlandırma yoluyla kendi karşılaştırmalı alışveriş hizmetini ön plana çıkartırken, bu sayfalardaki rakip karşılaştırma hizmetlerinden elde edilen sonuçları sıralama algoritmaları aracılığıyla alt sıralara itmiştir. Bu da rekabetten ayrıldığını gösterir."
Mahkeme, Google'a verilen para cezasının tutarının teyit edilmesi gerektiği sonucuna vardığını söyleyerek açıklamasını sonuçlandırdı.
Yine de, Google'ın önü tamamen kapanmış değil. Şirket isterse, AB'nin en yüksek mahkemesi olan Avrupa Adalet Divanı'na gidebilir. Avrupa Komisyonu'ndan bir sözcü, CNBC'ye gönderdiği bir e-postada, "Bugünün kararı, Google'ın davranışının yasa dışı olduğuna dair açık bir mesaj veriyor ve piyasa için gerekli yasal netliği sağlıyor. Komisyon, sorunu çözmek için elindeki tüm araçları kullanmaya devam edecek" dedi.
AB Komisyonu ayrıca Haziran 2021'de Google'ın reklam sunma uygulamaları hakkında resmi bir soruşturma da başlatmıştı. Komisyon, Google'ın çevrimiçi reklamcılıkta rekabeti zorlaştırmasından endişe duyduğunu söylüyor.
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