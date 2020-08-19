Yüzüklerin Efendisi hayranları için New York'ta Hobbit evi inşa edildi!

Yüzüklerin Efendisi adlı fantastik kurgu eserinin yapımcısı John Ronald Reuel Tolkien'in bir hayranı olan New Yorklu inşaatçı Jim Costigan ve ailesi 8 yıl uğraşarak Hobbit karakter Bilbo Baggins'in yeşil çatılı Hobbit evinin bir benzerini yaptı. Ev, kiralamak isteyenler için Airbnb'de listelendi.
Hobbit Evinde Bir Gecelik Konaklama 500 Dolar
ABD'de 'Yüzüklerin Efendisi' dizisinin hayranları için geceliği 500 dolara bir Hobbit evi var. Bilbo Baggins adlı Hobbit karakterin evi ve o güzel bahçesi ABD'nin New York kentinde bulunuyor.
8 Yılda İnşa Ettiler
140 metrekarelik ev Costigan ailesi tarafından tasarlanarak yapılmış. 'Hobbit evi' için Jim ve Jodi Costigan, geceliği 500 dolar istiyor. Costigan ailesi ev projesi için 8 yıl uğraşmış ve tam da istedikleri gibi bir ev ortaya çıkmış. Evin bazı bölümlerine 'Yüzüklerin Efendisi' temasını işleyen Costigan ailesi, diğer bölümlerde ise modern mobilyalara yer vermiş.
İki Yatak Odalı, İki Banyolu Hobbit Evi
Costigan ailesi, dört çocuklarının yardımıyla "Bag End" adını verdikleri minik otellerini inşa etmek için yıllarını verdiklerini söylüyor.
2 yatak odalı, 2 banyolu Hobbit evi, aynı zamanda büyük bir arsası ve ekilecek alanı bulunan bir alanda yer alıyor.
"Tolkien Hayranıyım"
Jim Costigan, "Tolkien hayranıyım ama aynı zamanda mimari ve konut yapımına da hayranım. 'Hobbit Bilbo Baggins'in evi' fikrini gerçekten beğendim. Her yeri diziye göre tasarladım ve mükemmel bir oda oluştu. Çok güvenilir ve gerçekten iyi vakit geçirilebilecek bir yer."
Pandemi Nedeniyle Henüz Açılmadı
Cotigan ailesi pandemi nedeniyle 'Yüzüklerin Efendisi" hayranları için inşa ettirdikleri New York'taki "Hobbit Evi" otelini yeni açtı. Aile, yakın zamanda çok sayıda müşteriyi burada ağırlayacağını açıkladı.
Fotoğraf: Hobbit filmlerinde öne çıkan Bilbo Baggins'in evi
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