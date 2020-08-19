Yüzüklerin Efendisi hayranları için New York'ta Hobbit evi inşa edildi!

Yüzüklerin Efendisi dizisi ile bilinen Hobbit evinde gecesi 500 dolara kalabilirsiniz. İşte bir John Ronald Reuel Tolkien hayranının Yüzüklerin Efendisi hayranları için 8 yılda hazırladığı Bilbo Baggins'in Hobbit evi...