ZuckerBerg, Kendini Rastgele Bir Eve Davet Ettirdi!
Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, kendisinin davet ettirdiği bu ziyaretle yine herkesi şaşırtmayı başardı!
Mark Zuckerberg Ohio'da bir Cuma akşamı, akıllara siyasi çalışmaları hiç getirmeyen, tamamen insani bir şey yaptı: Kendisinin geleceğini bilmeyen bir aileyle, evlerinde bir akşam yemeği yedi.
Youngstown Vindicator'ün haberine göre Newton Falls ailesi, evlerine sadece "gizemli bir misafirin" geleceğini biliyordu. Aile, bu gizemli misafirin arduaz renkli t-shirt'iyle gelen Zuckerberg olmasından memnuniyet duymuştu.
Bu tür şeylere gelecekte de rastlamayı bekleyebilirsiniz çünkü Zuckerberg, Ocak'ta her eyaletteki insanlarla geleceği konuşmak üzere buluşmak istediğini söylemişti. Aile üyelerinden Daniel Moore'un Vindicator'e söylediklerine göre Zuckerberg, "parasıyla birçok pozitif şey yapmak için adımlar atan çok hoş bir adam" gibi davranıyordu. Tüm bunlar, akıllara Zuckerberg'in Ford tesislerinde günde 10 saat fiziksel iş yapan ve aynı işi sürekli olarak tekrarlayan otomobil işçilerinin daha çok ayakkabıya ihtiyacı olduğu sözlerini getirdi...
Just an ordinary non-candidate for office doing ordinary non-candidate for office things pic.twitter.com/IMGLyYsfdJ— Will Rahn (@willrahn) 27 Nisan 2017
Bakaılım Zuckerberg'in bir sonraki ziyareti nereye olacak...
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