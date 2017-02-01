Gelecek iOS Sürümleri, 32-bit'i Desteklemeyebilir

iOS 10.3 beta'da görünen bu uyarı mesajı, 32-bit uygulamaların ömrününü yakında tamamlayacağını söylüyor!

Gelecek iOS Sürümleri, 32-bit'i Desteklemeyebilir
Görsel: Neowin

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