Görev Çubuğu Tek Montiörde Görünsün!
Görev Çubuğunun tüm monitörlerinzde görünmesi hoşunuza gitmiyorsa, işte yapmanız gereken ayar!
Windows 10, birden fazla monitörlü sistemler için faydalı işlevler sunuyor. Bunlardan bir tanesi, Görev Çubuğunu sadece bir monitörde gösterebilmeniz veya monitörlerinize yayabilmeniz.
Görev Çubuğunu her iki monitörde göstermenin birkaç faydası var, saati iki monitörde görebilmek gibi. Ancak bazı kullanıcılar, daha temiz bir görünümü, Görev Çubuğunu tek monitörde görüntülemeyi tercih ediyorlar. Windows 10'da bunu yapmak çok kolay, ancak önce birinci monitörü doğru seçtiğinizden emin olmanız gerekiyor.
Başlat > Ayarlar > Sistem > Ekran yolunu izleyin ve ana ekranın doğru belirlendiğinden emin olun. Tanımla'ya tıklayarak monitörlerin numaralarını görebilir ve en üstteki monitör simgelerine tıkayarak monitörler arasında geçiş yapabilirsiniz.
Şimdi Ayarlar > Kişiselleştirme > Görev Çubuğu yolunu takip edin ve Birden çok ekran başlığı altında "Tüm ekranlarda görev çubuğunu göster" kutucuğunun işaretini kaldırın. Artık tek Görev Çubuğuyla, daha sade bir masaüstünün tadını çıkarabilirsiniz.
Zeynel A. Öztürk
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