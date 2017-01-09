Haptic Ekranlar Sonunda Gerçek mi Oluyor?

CES'te gösterilen bu teknoloji, telefonlarımızın ekranını hissetmeye çok yakın olabileceğimizi söylüyor!

Haptic Ekranlar Sonunda Gerçek mi Oluyor?
Engadget

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