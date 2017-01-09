Haptic Ekranlar Sonunda Gerçek mi Oluyor?
CES'te gösterilen bu teknoloji, telefonlarımızın ekranını hissetmeye çok yakın olabileceğimizi söylüyor!
Telefonlarımızın ekranı parmağımızın hareketlerini hissetse de, onlara dokunduğumuzda parmağımız, camdan başka hiçbir şey hissetmiyor. 2011'de "tactile" ekranların bunu değiştireceği, bu özelliğin telefonlarda büyük bir yenilik olacağı düşünülmüştü.
Northwestern University'den çıkan yeni bir şirket olan Tanvas, haptic ekranlı prototipiyle her şeyi değiştirmeyi umuyor. Sistem teorik olarak herhangi bir dokunmatik ekrana entegre edilebiliyor. Bununla birlikte teknolojinin asıl kullanım alanı, akıllı telefonlar olmayabilir.
Tanvas, parmağınıza "his" sağlamak için elektrostatik enerjiden faydalanıyor. Parmağınıza iletilen his çok isabetli olmasa da, ekranda gösterilenlere göre değiştiğini fark ediyorsunuz. Örneğin yatay çizgileri hissedebiliyor veya zımpara kağıdının sertliğini hissedebiliyorsunuz. Sunulan his gerçeğinin yakınından geçmiyor ancak farklı ve ilginç bir deneyim olduğu kesin.
Sistem, otomobillerde gözünüzü yoldan ayırmadan ekranı kontrol etmekte de kullanılabilir. Tanvas, şimdilik bir Nexus 9'la hazırladığı prototipi göstermekle yetiniyor.
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