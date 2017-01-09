Intel ve New Balance'dan RunIQ Müjdesi
Intel ve New Balance'ın CES 2016'da duyurduğu RuinIQ, aradan geçen 1 yılın ardından, CES 2017'de ortaya çıktı!
Geçtiğimiz yılın CES gösterimlerinde Intel ve New Balance, beraber çalışarak bir çeşit spor odaklı akıllı saat üreteceklerini duyurmuşlardı. Bu duyurunun üzerinden bir yıl geçmesine sadece bir gün kala da ikili, tanıtımlarını daha öncesine göre çok daha sessiz bir biçimde gerçekleştirdiler. Intel'in basın konferansı tamamen VR üzerineydi ve giyilebilir hakkındaki detaylar, etkinlik başlamadan önce yapılan bir basın açıklamasına sıkıştı.
Tanıtımı yapılan RunIQ akıllı saatin oldukça etkileyici bir ürün olduğu söylenebilir. 1.39 inçlik AMOLED ekrana ve büyük kenarlara sahip olan bu cihazın üzücü bir yanı varsa, o da amacının aksine, plastik bir his veriyor olması.
Ayrıca bu saatin oldukça geniş bir üretici kitlesine sahip olduğu da söylenebilir. Dört farklı firmanın izleri saatin üzerinde hissediliyor. Intel, donanım bilgisini kullanarak cihazın kendisini üretirken, New Balance cihazın görüntüsü ve genel olarak markalanması ile ilgilenmekteydi. Bariz bir şekilde Android Wear'ın – saat 2.0 sürümü yerine ilk nesil yazılımı kullanmakta – arkasında Google bulunmakta ve Strava, koşucular için sosyal ağına doğal erişim sağlamakta. Ayrıca bu cihazın maratonculara ve benzeri ciddi atletlere yönelik olduğunu ve tüm özelliklerin bu yöne doğru ilerlediğini belirtmekte fayda var.
Saatin Google'ın yeni işletim sistemine sahip olmamasının sebebi, Intel'in bu saat ile yeterince dikkat çekeceğine inanıyor olması. Firmadan Dr. Jerry Bautista'nın açıklamasına göre mühendisler, yazılımın güç yönetimini değiştirmek için uzun bir süre harcayarak daha iyi bir batarya ömrü sunmayı başarmış durumda. Gurur duyulan diğer yeniliklerin arasında ise UI'nin geri kalanı olmasa da ekranın sürekli olarak saati gösterme yeteneğine sahip olması bulunmakta.
Bu arada New Balance, kullanıcı anketleri ile koşucuların, genellikle bir koşu sırasında saatlerinin ekranına dokunmak zorunda olmaktan nefret ettiklerini belirlediğini söylüyor. Bu yüzden firma, saatin her iki tarafında da tur süreleri için tek tuşlu kontroller olması konusunda ısrarcı oldu. Bunun bir diğer avantajı olarak da koşucular, özel bir eldiven olmadan bile saati kullanabilmekteler. Sonuç olarak eğer ocak ayında Kuzey Yarımküre'de koşuyorsanız, muhtemelen parmaklarınızı soğuğa çıkartmak zorunda kalmak istemiyorsunuzdur.
Intel'in güven duyduğu bir diğer küçük değişiklik ise kasanın alt kısmında optik kalp ritmi takipçisini çevreleyen yükseltilmiş eğim olmakta. Görünene göre bu eklenti, derinizin direkt olarak optik algılayıcının çevresindeki alana yerleşmesine sebep olmakta. Bunun sonucu olarak da daha az ışık etkisi bulunuyor ve diğer cihazlara göre daha doğru ve daha iyi bir kalp ritmi takibi sağlanıyor.
Cihazın eksik kaldığı alan ise, müzik özelliği. Bunun en büyük sebebi de, Intel ve New Balance'ın yazılımı bu alanda değiştirmek istememiş olmaları.
Saat, 1 Şubat tarihinden itibaren ön sipariş için hazır olacak...
Levent Öztürk
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