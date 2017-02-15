Nokia 3'ün Özellikleri Sızdı!

Nokia'nın MWC 2017'de tanıtacağı telefonlardan birinin özellikleri, ortaya çıktı!

Nokia 3'ün Özellikleri Sızdı!

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