Nokia 3'ün Özellikleri Sızdı!
Nokia'nın MWC 2017'de tanıtacağı telefonlardan birinin özellikleri, ortaya çıktı!
Nokia markalı telefonları üreten HMD Global'in bu ayki MWC 2017'de birkaç yeni telefon tanıtması bekleniyor. Dedikodular, etkinlikte Nokia 5 ve Nokia 3 ile tanışacağımızı, bu telefonların yanında Nokia 3310 efsanesini tekrar canlandıracak bir cihazın ortaya çıkacağını söylüyor.
Şimdi ise 149 euro fiyatla satılacağı bilinen Nokia 3'ün bazı teknik özellikleri ortaya çıktı. Nokia fan sitesi Nokia Power User'a göre Nokia 3'ün özellikleri arasında şunlar var:
- 5.2 veya 5.3 inç HD (720p) ekran
- 1.4 GHz dört çekirdekli Snapdragon 425 işlemci ve Adreno 308 GPU
- 2 GB RAM
- 16 GB dahili depolama
- 13 MP arka kamera, 5 MP ön kamera
- Android 7.0 Nougat
Pil kapasitesi ve microSD kart desteğiyle ilgili herhangi bir bilgi olmasa da daha önce tanıştığımız Nokia 6'nın depolama alanının genişletilebildiğini biliyoruz. Nokia 5'in ise 4GB RAM ve Snapdragon 430 işlemciyle Nokia 3'e göre daha güçlü bir telefon olması bekleniyor.
Nokia 3, 149 euro'luk bir telefondan bekleyebileceğimiz özellikleri sunuyor. Bu özelliklerin gerçek olup olmadığını öğrenmek için 11 gün daha beklememiz gerekecek.
Zeynel A. Öztürk
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