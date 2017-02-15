Nvidia'dan Oyun Tutkunlarına Sevgililer Günü Hediyesi!
Nvidia, oyun tutkunları için yeni 378.66 WHQL sürücülerini yayınladı! İndirin...
Nvidia'nın oyun tutkunları için hazırladığı Sevgililer Günü hediyesinin yeni bir Game Ready sürücüsü olduğu ortaya çıktı.
Halo Wars 2, For Honor ve Sniper Elite 4 için optimize edilen 378.66 sürüm numaralı WHQL sertifikalı sürücü, Ubisoft'un free-to-play MOBA oyunu Paragon'a Nvidia Ansel teknolojisini (oyun içinde HDR görüntüler yakalayıp, 360 derecelik görseller oluşturma) taşıyor. Sürücü bunların yanında bir dizi hata onarımıyla geliyor. Detaylar için buradaki yayın notlarına göz atabilirsiniz.
Yeni Nvidia sürücülerini aşağıdaki bağlantılardan veya Windows'taki GeForce Experience aracı üzerinden indirebilirsiniz.
Nvidia sürücülerini indirin (32-bit): Windows 10, Windows 8.1, 8 ve 7
Nvidia sürücülerini indirin (64-bit): Windows 10, Windows 8.1, 8 ve 7
Zeynel A. Öztürk
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