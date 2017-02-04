Oyunlarda Yüzünüzü Taratmadan Önce Bir Daha Düşünün

NBA 2K oyunları veya benzerlerinde kendi yüzünüzle yer almanız mümkün. Ama yüzünüzü taratırken, iki kere düşünmenizde de yarar var!

Yüzünüzü Taratmadan Önce Bir Daha Düşünün

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