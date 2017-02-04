Oyunlarda Yüzünüzü Taratmadan Önce Bir Daha Düşünün
NBA 2K oyunları veya benzerlerinde kendi yüzünüzle yer almanız mümkün. Ama yüzünüzü taratırken, iki kere düşünmenizde de yarar var!
Steph Curry veya LeBron James ile bire bir basketbol maçı yapmak ister miydiniz? Take-Two Interactive'in NBA 2K oyunlarındaki MyPlayer özelliği sayesinde yüzünüzü üç boyutlu tarayarak oyunun içine kendi modelinizi yükleyebilir ve basketbolun şampiyonları ile (daha doğrusu temsili dijital halleri ile) maça katılabilirsiniz. Ancak yüzünüzün üç boyutlu biyometrik verilerini Take-Two ile paylaşmak konusunda emin değilseniz, tedbirli olmanızda fayda var.
Biyometrik verilerinin tehlikede olduğunu düşünerek dava açmak isteyen Richardo ve Venessa Vigil kardeşler, New York Federal hakimi John Koeltl tarafından reddedildi. Sebep olarak oyundaki teknolojinin oyuncuların gizliliklerine "önemli" bir tehlike teşkil etmediği gösterildi.
Açılan davada, Vigil kardeşler oyunda yüzlerini kendi rızaları ile tarattıklarını kabul etti, ancak Take-Two'nun gizlilik sözleşmesinin Illinois Biyometrik Bilgi Gizliliği Anlaşması'na uymadığını iddia etti. Hakim Koeltl ise, biyometrik verilerin yanlış ellere geçmesinden korkmanın oldukça sıra dışı olduğunu söyledi.
Take-Two ise bu konuda bir açıklama veya yorum yapmadı.
Ali Ruhi Öztürk
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