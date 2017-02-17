Project Loon'dan Büyük Adım!
Google'ın balonlarla internet dağıtma projesi, umut verici bir adım daha attı!
Google'ın yaklaşık 4 sene önce başlayan Project Loon projesi, artık Google'ın ana şirketi Alphabet'in bir ürünü ve gerçeğe giderek yaklaşıyor.
Alphabet'in deneysel projeler üzerinde çalışan X bölümünün başındaki Astro Teller, internet dağıtmaya yönelik balonlar yapma konusunda blog yazısında proje takımının "kendi beklentilerini bile geçtiğini" söyledi. Projenin mühendisleri, Eylül ayında sistemin hava akımları karşısında nasıl hareket edeceğini öğrendiğini, böylece tek bir bölgede aylarca durabildiğini söylemişti.
Teller, X'in Mountain View'daki merkezinde yapılan bir basın konferansında artık dünyanın belirli bölgelerine 200, 300 veya 400 balon yerine 10, 20 veya 30 balonla hizmet verebilecek durumda olduklarını söyledi.
Teller, takımının navigasyon ve irtifa kontrol sistemlerini geliştirdiğini, arka plandaki yapay zekanın daha da geliştiğini söylüyor. Sistemin değişen koşullara karşı nasıl tepki vereceğinin farklı bölgelerde test edilmesi gerekiyor ancak şu anki durum oldukça umut verici. Balon sayısının düşmesi, sistemin aylar yerine haftalar içinde kurulabilmesi anlamına geliyor.
Zeynel A. Öztürk
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