Project Loon'dan Büyük Adım!

Google'ın balonlarla internet dağıtma projesi, umut verici bir adım daha attı!

Project Loon'dan Büyük Adım!

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