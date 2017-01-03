Snapdragon 835, Hız Testinde Apple A10'u Böyle Geçti!

Qualcomm'un yeni nesil işlemcisiyle yapılmış bir hız testi, etkileyici sonuçlarını web'e döktü; işte Snapdragon 835'in aldığı puan.

Snapdragon 835, Hız Testinde Apple A10'u Geçti

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