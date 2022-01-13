0 Otomobil Satışlarında Uygulanacak ÖTV Oranları Yine Değişti!

0 otomobil satışlarında uygulanan ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) dilimleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan yeni karara göre değiştirildi. Motor hacmi 1.600 cm3'e kadar olan araçlar için daha önce uygulanan 3 farklı ÖTV dilimi, beşe çıkartıldı. Böylece, daha önce yüzde 45, 50 ve 80 olarak uygulanan ÖTV dilimlerine yüzde 60 ve 70 olmak üzere 2 yeni dilim daha eklenmiş oldu.
Yeni kararla birlikte ÖTV matrahı 120 bin liraya kadar olan sıfır otomobiller yüzde 45'lik vergi diliminde değerlendiriliyor. ÖTV matrahı 120 bin lira ve 150 bin lira arasındaki sıfır otomobiller ise yüzde 50'lik vergi dilimine girecek.
ÖTV matrahı 150 bin lira ile 175 bin lira arasındaki sıfır araçlar, yen eklenen yüzde 60'lık dilime dahil ediliyor. 175 bin lira ile 200 bin arasında ÖTV matrahına sahip olan araçlar ise, yine yeni eklenen yüzde 70 diliminde yer alacak. ÖTV matrahı 200 bin lira üstünde olan sıfır araçlarda ise vergi oranı yüzde 80 olarak hesaplanacak.
Motor hacmi 1.600 ile 2.000 cm3 arasındaki araçlarda ise, ÖTV matrahı 130 bin TL'yi aşmayan modeller yüzde 45 vergi diliminde yer alacak. 130 bin TL - 210 bin TL arasında ÖTV matrahına sahip araçla yüzde 50'lik vergi dilimine girerken, matrahı 210 bini aşan araçlarda ÖTV oranı yüzde 80 olarak hesaplanacak.
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