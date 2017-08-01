10 Yaşındaki Genç, Müzeye "Ders Verdi"
İngiltere'de 10 yaşındaki genç, müzenin dinozor hatasını düzeltti...
Charlie 10 yaşında bir genç ve paleontolojiyi çok seviyor. Annesinin söylediğine göre Charlie, Asperger sendromuna sahip ve bu yüzden de bir şeyi sevdiği zaman "hakkında her şeyi bulmaya" çalışıyor. Kısa bir süre önce de Britanya'nın Doğal Tarih Müzesi'ni (Natural History Museum) ziyaret etti ve oradaki düzenleyicilere dinozor bilgisi ile gerçek bir ders verdi.
Charlie, bir süre önce özel "Dino Snores" etkinliği için ailesi ile beraber Londra Müzesi'ni ziyaret etmişti. Bu etkinlik, müzenin içerisinde bir gece geçirilmesine imkan tanıyan etkinliklerden biriydi ve Charlie için bunun anlamı her duvar yazısını okuyabilecek olmasıydı. Oviraptorları tanıtan bir yazıyı incelerken de, müze çalışanlarının bir hata yaptığını fark etti.
Yazının üzerindeki etikette bulunan gölge çizimlerin, bir insan ile dinozorun yan yana karşılaştırmasını göstermesi gerekiyordu ancak bu resimde Protoceratop'lar gözükmekteydi. Charlie annesi Jade'e bunu söyledi ancak başta annesi duruma şüpheci yaklaştı. Charlie ne kadar bilgili olursa olsun, sonuç olarak Doğal Tarih Müzesi'ndeydiler.
Ancak bu duruma rağmen aile, müzeyi bu potansiyel hata hakkında uyarmaya karar verdi. Yöneticiler, sergi ekibi ve yerel paleontologları ile görüştükten sonra hatalarını kabul etmek zorunda kaldılar. Müze Salı günü yaptığı resmi açıklama ile Charlie'ye teşekkürlerini sundu.
Levent Öztürk
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