15 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vakaları, hastaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları 15 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 206.190 yeni testin sonucunda 32.102 yeni vaka ile 5.105 yeni hasta tespit edildi. Yine 24 saatte vefat eden vatandaşlarımızın sayısı 235 oldu. Böylece Türkiye'deki toplam vaka sayısı 1.898.447'ye, toplam can kaybı sayısı ise 16.881'e yükseldi.