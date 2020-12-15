15 Aralık: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

15.12.2020 - 206.190 yeni test, 5.105 yeni hasta, 32.102 yeni vaka, 235 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastalarının, vakaların ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 206.190 yeni testin sonucunda 5.105 yeni hasta ve 32.102 yeni vaka belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 235 oldu. 29.247 yeni iyileşenle birlikte, toplam iyileşen sayımız 1.661.191'e ulaştı.
15 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'deki toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 1.898.447 toplam vaka, 16.881 toplam can kaybı.
14.12.2020 - 204.289 yeni test, 5.064 yeni hasta, 29.617 yeni vaka, 229 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen COVID-19 hastalarının, vakalarının ve COVID-19 nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları, 14 Aralık 2020 günü itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 204.289 yeni testte, 5.064 yeni hasta ve 29.617 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 229 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen sayımız 28.164 artarak 1.631.944'e ulaştı.
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Koronavirüs kaynaklı toplam vaka ve vefat sayılarımız, 14 Aralık tarihi itibarı ile şu şekilde: 1.866.345 toplam vaka, 16.646 toplam can kaybı.
13.12.2020 - 181.199 yeni test, 5.103 yeni hasta, 26.919 yeni vaka, 218 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs kaynaklı vaka, hasta ve can kaybı sayılarını, yayınladığı günlük tablo ile açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 181.199 yeni test sonucunda 5.103 yeni hasta ve 26.919 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayımız 218 oldu. İyileşen sayısı 22.215 artarak 1.603.780'e yükseldi.
Türkiye'de tespit edilen toplam vaka ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 1.836.728 toplam vaka, 16.417 toplam can kaybı.
12.12.2020 - 189.065 yeni test, 5.203 yeni hasta, 29.136 yeni vaka, 222 yeni can kaybı
Ülkemizde görülen Koronavirüs kaynaklı hasta, vaka ve can kayıplarında son durum belli oldu. Son 24 saat içerisinde yapılan 189.065 yeni testte 5.203 yeni hasta ve 29.136 yeni vaka tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 222 oldu.
Tablodaki İyileşen Hasta Sayısı bölümü, bugün İyileşen Hasta olarak değiştirildi. Bu bölümde artık sadece iyileşen hastalar değil, pozitiften negatife dönen veya karantina süreci tamamlanan herkes dahil ediliyor. Buna göre "İyileşen Sayısı" 20.191 kişi oldu. Böylece iyileşen toplam kişi sayısı 1.581.565 olarak güncellendi.
Toplam vaka ve vefat sayılarımız şu şekilde: 1.809.809 toplam vaka, 16.199 toplam can kaybı.
11.12.2020 - 208.873 yeni test, 5.607 yeni hasta, 32.106 yeni vaka, 226 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen günlük Koronavirüs hastalarının, vakalarının ve yaşanan COVID-19 kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde 208.873 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 5.607 yeni hasta, 32.106 yeni vaka belirlendi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 226 olarak kayıtlara geçti. Bir günde iyileşen 5.516 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 458.109 oldu.
Türkiye'deki bugüne kadarki vaka ve vefat sayıları şu şekilde: 1.780.673 toplam vaka, 15.977 toplam can kaybı.
10.12.2020 - 206.202 yeni test, 5.918 yeni hasta, 30.424 yeni vaka, 220 yeni can kaybı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün artık Türkiye'deki toplam vaka sayısını açıklayacaklarını duyurmuştu. Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı bugün "covid19.saglik.gov.tr" adresinden duyuruldu. Günlük Koronavirüs Tablosuna eklenen yeni bilgiye göre, Türkiye'deki Kovid-19 toplam vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567 olarak açıklandı.
Tabloda toplam test sayısı 20 milyon 500 bin 579, vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567, vefat 15 bin 751, ağır hasta 5 bin 943, iyileşen hasta sayısı ise 452 bin 593 olarak kayıtlara geçti.
SON 24 SAATTE NELER YAŞANDI?
Türkiye'de 10 Aralık itibarıyla toplam koronavirüs hasta sayısı ise 564.435'e çıktı. Son 24 saatte tespit edilen vaka sayısı 30.424, bugünkü hasta sayısı 5.918. Bugün 220 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle toplam can kaybı sayısı 15.751'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı %3.1. Ağır hasta sayısı 5.943, iyileşen hasta sayısı ise 452.593 oldu
09.12.2020 - 204.411 yeni test, 6.213 yeni hasta, 31.712 yeni vaka, 217 yeni can kaybı
Ülkemizdeki COVID-19 hastalarının, vakalarının ve Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayıları, 9 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 204.411 yeni testte, 6.213 yeni hasta ve 31.712 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saatte, 217 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayımız, 5.846 kişi artarak 447.361'e ulaştı.
Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 558.517 toplam hasta, 15.531 toplam can kaybı.
08.12.2020 - Vaka ve vefat sayılarında üzücü rekorlar gelmeye devam ediyor: 201.219 yeni test, 6.593 yeni hasta, 33.198 yeni vaka, 211 yeni can kaybı
8 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı yeni hasta, vaka ve can kaybı sayıları açıklandı. Yapılan 201.219 yeni test sonucunda 6.593 yeni hasta ve 33.198 yeni vaka tespit edildi. Ayrıca son 24 saat içerisinde, 211 yeni can kaybı daha yaşandı.
Böylece Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hasta sayısı 552.304'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 15.314 olarak kayıtlara geçti.
İyileşen hastalarda son durum şöyle: Son 24 saat içerisinde iyileşen 5.245 yeni hasta ile birlikte, Türkiye'de iyileşen toplam COVID-19 hasta sayısı 441.515'e ulaştı.
07.12.2020 - Günlük vefat sayımız ilk kez 200'ün üzerinde: 196.902 yeni test, 6.420 yeni hasta, 32.137 yeni vaka, 203 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı yeni hasta, vaka ve can kaybı sayıları, 7 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Sağlık Banalığı tarafından açıklandı. Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde 196.902 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 6.420 yeni hasta ve 32.137 yeni vaka tespit edildi. 203 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 5.017 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 436.270'e yükselmiş oldu.
İlk vakadan bugüne kadar geçen zamanda oluşan toplamlar ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 545.711 toplam hasta, 15.103 toplam can kaybı.
06.12.2020 - 174.761 yeni test, 6.093 yeni hasta, 30.402 yeni vaka, 195 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastalarının, vakaların ve yaşanan yeni can kayıplarının sayıları, 6 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 174.761 yeni test sonucunda 30.402 kişiye daha COVID-19 tanısı konuldu. Günlük hasta sayısı ise 6.093 olarak açıklandı. Vefatların sayısı, son 24 içerisinde 195 oldu. İyileşen hasta sayısı 4.011 kişi artarak 431.253'e ulaştı.
İlk hastanın belirlendiği günden bu yana toplam hasta sayımız 539.291'e yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 14.900'e ulaştı.
05.12.2020 - 178.903 yeni test, 6.128 yeni hasta, 31.896 yeni vaka, 196 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, 5 Aralık 2020 tarihi itibarı ile Türkiye'de yaşanan COVID-19 salgınında son durumu açıkladı, Yapılan 178.903 yeni test sonucunda 6.128 yeni hasta ve 31.896 yeni vaka belirlendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 196 oldu.
Yeni verilerle birlikte, Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı tespit edilen toplam hastaların sayısı 533.198'e yükseldi. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 14.705 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen hastaların sayısı 4.100 oldu. Türkiye'de COVID-19 hastalarının toplam iyileşme sayısı ise 427.242'ye ulaştı.
04.12.2020 - 194.435 yeni test, 6.903 yeni hasta, 32.736 yeni vaka, 193 yeni vefat
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs hastaları ve yaşanan can kayıpları, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 194.435 yeni testte 6.903 yeni hasta 32.736 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs kaynaklı vefatların sayısı ise 193 oldu. 4.811 kişi daha iyileşti ve böylece toplam iyileşen hasta sayımız 423.142'ye yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 527.070 olurken, toplam can kaybı sayısı 14.509'a ulaştı
03.12.2020 - 187.518 yeni test, 6.511 yeni hasta, 32.381 yeni vaka, 187 yeni can kaybı
3 Aralık 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'deki Koronavirüs hastaları, vakaları ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıpları açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı tabloya göre, yapılan 187.518 yeni test sonucunda 6.511 yeni hasta ve 32.381 yeni vaka tespit edildi. COVID-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 187 oldu. İyileşen hastalara 4.190 kişi daha eklendi ve toplam iyileşen hasta sayımız 418.331'e yükseldi.
Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 520.167 olurken, toplam can kaybı sayısı 14.316'ya ulaştı.
02.12.2020 - Vaka ve vefat sayılarında yeni rekorlar: 183.624 yeni test, 6.690 yeni hasta, 31.923 yeni vaka, 193 yeni vefat
Geride bıraktığımız son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan yeni test sayısı 183.624 oldu. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan tabloya göre, bu testler sonucunda 6.690 yeni hasta ve 31.923 yeni vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 193 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 4.821 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 414.141'e ulaştı.
Ülkemizde tespit edilen toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 513.656 toplam hasta, 14.129 toplam can kaybı.
01.12.2020 - 180.312 yeni test, 6.101 yeni hasta, 30.110 yeni vaka, 190 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 hastaları, Koronavirüs vakaları ve yaşanan yeni can kayıpları, 1 Aralık 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yapılan 180.312 yeni test sonucunda 6.101 yeni hasta ve 30.110 yeni vaka tespit edildi. Geride kalan son 24 saat içerisinde 190 yeni can kaybı yaşandı.
Bugünün verileriyle birlikte Türkiye'de, Koronavirüs kaynaklı hastaların toplam sayısı 506.966'ya yükselmiş oldu. Yaşanan can kayıplarının toplam sayısı ise, bugün itibarı ile 13.936 olarak kayıtlara geçti.
Son 24 saat içerisinde iyileşen 4.593 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 409.320'ye ulaştı.
30.11.2020 - 176.656 yeni test, 31.219 yeni vaka, 6.514 yeni hasta, 188 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen yeni COVID-19 vaka ve hastaları ile birlikte, yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları açıklandı. Son 24 saatte 176.656 yeni test yapıldı ve bu testler sonucunda 6.514 yeni hasta tedavi altına alındı. Tespit edilen vaka sayısı ise 31.219 oldu. Son 24 saatte, COVID-19 nedeniyle 188 vatandaşımız daha hayatını kaybetti.
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Böylece, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 500.865'e, toplam can kaybı sayısı ise 13.746'ya yükseldi. Son 24 saat içerisinde iyileşen 4.485 hasta ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 404.727'ye ulaştı.
29.11.2020 - 168.212 yeni test, 29.281 yeni vaka, 6.439 yeni hasta, 185 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı hasta, vaka ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 168.212 testin 29.281'i pozitif sonuçlandı, 6.439 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 185 oldu. İyileşen 4.015 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 4.015'e yükseldi.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 494.351 toplam hasta, 13.558 toplam can kaybı.
28.11.2020 - Günlük vaka sayımız 30.000'i de geçti: 174.443 yeni test, 30.103 yeni vaka, 6.714 yeni hasta, 182 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs vakaları ve Koronavirüs kaynaklı can kayıpları, 28 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Yeni verilere göre ülkemizdeki günlük vaka sayısı, 30.000'in de üzerine çıktı.
Geride bıraktığımız son 24 saatte yapılan 174.443 yeni test sonucunda 30.103 yeni vaka ve 6.714 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 182 olarak açıklandı.
İyileşen hastalarda son durum şu şekilde: 3.611 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 396.227'ye yükseldi.
Bugüne dek görülen hastaların ve yaşanan vefatların toplamları ise şu şekilde: Toplam hasta sayısı 487.912, toplam can kaybı sayısı 13.373.
27.11.2020 - 171.113 yeni test, 29.845 yeni vaka, 6.592 yeni hasta, 177 yeni vefat
Türkiye'de görülen Koronavirüs vakaları ile virüs kaynaklı hasta ve can kaybı sayıları açıklandı. Geride kalan 24 saat içerisinde 171.113 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 29.845 yeni COVID-19 vakası, 6.592 yeni hasta tespit edildi. Bugünkü can kayıplarının sayısı ise 177 olarak duyuruldu. Bir günde iyileşen 3.845 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 392.616'ya yükseldi.
Türkiye'deki bugüne kadarki toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 481.198 toplam hasta, 13.191 toplam can kaybı.
26.11.2020 - 168.348 yeni test, 29.132 yeni vaka, 6.876 yeni hasta, 174 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 168.348 test sonucunda 6.876 yeni COVID-19 hastası ve 29.132 pozitif vaka tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 174 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 3.291 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen sayımız 388.771'e ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 474.606 toplam hasta, 13.014 toplam can kaybı.
25.11.2020 - Aylar sonra ilk kez günlük COVID-19 vaka sayıları açıklandı: 164.547 yeni test, 28.351 yeni vaka, 6.814 yeni hasta, 168 yeni vefat
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından önemli açıklamalar yaptı. Koca, bundan böyle hasta sayısı ile birlikte belirlenen pozitif test sayısını da, yani vaka sayısını da açıklayacaklarını söyleyerek, 25 Eylül 2020 itibarı ile bu sayının, günlük 28.351 olduğunu duyurdu.
Son 24 saatte yapılan 164.547 yeni testin sonucunda 6.814 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 168 olarak açıklandı. 3.911 hastamız iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 385.480'e ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları şu şekilde: 467.730 toplam hasta, 12.840 toplam can kaybı.
24.11.2020 - Türkiye'deki hasta ve vefat sayılarında korkutan rekorlar gelmeye devam ediyor: 162.231 yeni test, 7.381 yeni hasta, 161 yeni vefat
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarının sayıları, 24 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 162.231 yeni testin sonucunda 7.381 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, COVID-19 nedeniyle 161 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. 3.678 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 381.569'a ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 460.916 toplam hasta, 12.672 toplam can kaybı.
23.11.2020 - Günlük vefat ve hasta sayılarında yeni rekorlar: 161.125 yeni test, 6.713 yeni hasta, 153 yeni can kaybı
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 161.125 yeni testin sonucunda 6.713 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 153 oldu. Böylece hem günlük hasta sayısında, hem de günlük can kaybı sayısında yeni tepe noktalarına ulaşılmış oldu. İyileşen 3.254 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 377.891'e yükseldi.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde karşımıza çıkıyor: 453.535 toplam hasta, 12.511 toplam can kaybı.
22.11.2020 - 155.516 yeni test, 6.017 yeni hasta, 139 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı hastalarda ve vefatlarda son durum, 22 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Buna göre, son 24 saat içerisinde 155.516 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 6.017 yeni hasta tespit edildi. Böylece, salgının başından beri ilk kez günlük hasta sayımız 6.000'in üzerine çıkmış oldu. 139 vatandaşımız daha, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
İyileşen 3.812 yeni hasta ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 374.637'ye yükseldi.
Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 446.822 toplam hasta, 12.358 toplam can kaybı.
21.11.2020 - 152.214 yeni test, 5.532 yeni hasta, 135 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saat içerisinde tespit edilen yeni COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı yeni can kayıplarının sayılarını açıkladı. Yapılan 152.214 yeni test sonucunda, 5.532 yeni hasta belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 135 olarak açıklandı. İyileşen hastaların sayısı, 3.233 kişi artarak, 370.825'e yükseldi.
Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 440.805 toplam hasta, 12.219 toplam can kaybı.
20.11.2020 - Günlük vefatlarda yeni tepe noktası: 156.642 yeni test, 5.103 yeni hasta, 141 yeni can kaybı
20 Kasım 2020 tarihinde, ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastaları ve can kayıpları, Sağlık Bakanlığı tarafından duyuruldu. Yapılan 156.642 yeni testin sonucunda, 5.103 yeni hasta belirlendi. Geride kalan 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise 141 oldu. Böylece, günlük vefat sayısında yeni bir tepe noktasına ulaşmış oluyoruz. İyileşen hastaların sayısı, 3.019 kişi artarak 367.592'ye ulaştı.
Yeni verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 435.273 toplam hasta, 12.084 toplam can kaybı.
19.11.2020 - 157.756 yeni test, 4.542 yeni hasta, 123 yeni can kaybı
Ülkemizde belirlenen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, 19 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 157.756 yeni test sonucunda 4.542 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 123 olarak açıklandı.
Yeni verilerle birlikte, bugüne dek görülen toplam hasta sayımız 430.170'e ulaştı. Toplam can kaybı sayımız ise 11.943'e yükseldi.
İyileşen hastalarda son durum ise şöyle: 2.918 kişi daha iyileşti; toplam iyileşen hasta sayımız 364.573'e ulaştı.
18.11.2020 - Günlük COVID-19 hasta sayısı 4.000'i de geçti: 158.811 yeni test, 4.215 yeni hasta, 116 yeni can kaybı
Son 24 saat içerisinde, Türkiye'de yapılan 158.811 yeni test sonucunda 4.215 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, 116 vatandaşımız daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 2.592 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayısı 361.655'e ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 425.628 toplam hasta, 11.820 toplam can kaybı.
17.11.2020 - COVID-19 Hasta ve Vefat Sayılarında Korkutan Artış: 156.692 yeni test, 3.819 yeni hasta, 103 yeni can kaybı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni COVID-19 tedbirlerini duyurmasının hemen ardından, Sağlık Bakanlığı da Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı vaka ve can kayıplarında son durumu açıkladı. Son 24 saat içerisinde yapılan 156.692 yeni testin sonucunda 3.819 yeni hasta tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise, yine son 24 saatte 103 olarak açıklandı. İyileşen 2.688 COVID-19 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 359.063'e ulaştı.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız ise şu şekilde: 421.413 toplam hasta, 11.704 toplam can kaybı.
16.11.2020 - 151.516 yeni test, 3.316 yeni hasta, 94 yeni can kaybı
Sağlık Bakanlığı, 16 Kasım 2020 itibarı ile ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarında son durumu açıkladı. Geride kalan 24 saat içerisinde yapılan 151.516 yeni test sonucunda 3.316 yeni hasta tespit edildi. Yaşanan vefatların sayısı ise 94 oldu. Bir günde iyileşen 2.712 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayısı 356.375'e yükseldi.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve can kaybı sayıları ise şu şekilde: 417.594 toplam hasta, 11.601 toplam can kaybı.
15.11.2020 - 142.496 yeni test, 3.223 yeni hasta, 89 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 15 Kasım 2020 itibarı ile açıklandı. Geride bıraktığımız 24 saatte yapılan 142.496 yeni testin sonucunda 3.223 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saat içerisinde yaşanan vefatların sayısı 89 olarak açıklandı.
2.561 COVID-19 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 353.663 oldu.
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 414.278 toplam hasta, 11.507 toplam can kaybı.
14.11.2020 - 150.141 yeni test, 3.116 yeni hasta, 92 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları, 14 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 150.141 yeni test sonucunda 3.116 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Son 1 gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 92 olarak açıklandı. İyileşen 2.298 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 351.102'ye yükseldi.
Toplam hasta ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 411.055 toplam hasta, 11.418 toplam can kaybı.
13.11.2020 - Günlük hasta sayımız 3.000'in üzerinde: 149.942 yeni test, 3.045 yeni hasta, 93 yeni can kaybı
13 Kasım 2020 tarihinde belirlenen yeni Koronavirüs hastalarının sayısı, 3.000'i aştı. Yapılan 149.942 yeni testin sonucunda 3.045 yeni COVID-19 hastası belirlendi. Son 24 saat içerisinde yaşanan can kaybı sayısı ise, kayıtlara 93 olarak geçti. İyileşen hastaların sayısı, 2.010 kişi artarak 348.804'e yükseldi.
Yeni sayılarla birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları şu şekilde karşımıza çıkıyor: 407.939.toplam hasta, 11.326 toplam can kaybı.
12.11.2020 - 148.482 yeni test, 2.841 yeni hasta, 88 yeni can kaybı
Türkiye'de görülen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve yaşanan can kayıplarının sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saat içerisinde yapılan 148.482 yeni testin sonucunda 2.841 yeni hasta tespit edildi. Aynı süre içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 88 oldu. 2.181 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 346.794'e yükseldi.
Toplam hasta ve vefat sayılarımız şu şekilde: 404 894 toplam hasta, 11.233 toplam can kaybı.
11.11.2020 - 145.989 yeni test, 2.693 yeni hasta, 86 yeni can kaybı
Ülkemizdeki Koronavirüs kaynaklı yeni hastaların ve can kayıplarının sayıları, 11 Kasım 2020 itibarı ile güncellendi. Yapılan 145.989 yeni test sonucunda 2.693 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saat içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı ise 86 oldu. Bir günde iyileşen 2.112 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 344.613'e ulaştı.
Açıklanan son verilerle birlikte, Türkiye'deki toplam hasta ve can kaybı sayıları şu şekilde: 402.053 toplam hasta, 11.145 toplam can kaybı.
10.11.2020 - 146.198 yeni test, 2.529 yeni hasta, 87 yeni vefat
10 Kasım 2020 tarihi itibarı ile, Türkiye'de yapılan 146.198 yeni test sonucunda 2.529 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde 87 kişi daha COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. İyileşen 2.215 hastamız ile birlikte, toplam iyileşen hasta sayımız 342.501'e ulaştı.
Ülkemizdeki toplam hasta ve vefat sayıları ise şu şekilde: 399.360 toplam hasta, 11.059 toplam can kaybı.
09.11.2020 - 145.411 yeni test, 2.576 yeni hasta, 85 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastaları ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıpları, 9 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saatte yapılan 145.411 yeni test sonucunda 2.576 yeni hasta belirlendi. Yine son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 85 oldu.
Bugüne dek görülen hastaların ve yaşanan vefatların toplamları şu şekilde karşımıza çıkıyor: Toplam hasta sayısı 396.831, toplam can kaybı sayısı 10.972.
Geride kalan 24 saate 2.047 kişi daha iyileşti. Böylece toplam iyileşen hasta sayımız 340.286'ya yükseldi.
08.11.2020 - 141.944 yeni test, 2.516 yeni hasta, 84 yeni can kaybı
Koronavirüs kaynaklı hasta ve can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Bugün yapılan 141.944 yeni test sonucunda 2.516 yeni hasta belirlendi. Böylece ülkemizde belirlenen günlük hasta sayısı, 2.500'ün de üzerine çıkmış oldu. Geride kalan 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı ise 84.
İyileşen 2.018 hastamızla birlikte, toplam iyileşen sayımız 338.239'a ulaştı.
Açıklanan son rakamlarla birlikte, Türkiye'de tespit edilen Koronavirüs hastalarının toplam sayısı 395.255'e, vefat edenlerin toplam sayısı ise 10.887'ye yükseldi.
07.11.2020 - 139.675 yeni test, 2.483 yeni hasta, 81 yeni can kaybı
Türkiye'deki COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı can kayıplarının sayıları, Sağlık Bakanlığı'nın günlük tablosu aracılığı ile açıklandı: Geride kalan 24 saat içerisinde 139.675 yeni test yapıldı ve bu testlerin sonucunda 2.483 yeni hasta tespit edildi. Bir gün içerisinde görülen can kayıplarının sayısı ise 81 oldu. İyileşen 1.928 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 336.221'e ulaştı.
Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 391.739 toplam hasta, 10.803 toplam can kaybı.
06.11.2020 - 145.241 yeni test, 2.436 yeni hasta, 83 yeni can kaybı
Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs hastaları ve yaşanan can kayıpları, 6 Kasım 2020 tarihi itibarı ile güncellendi. Son 24 saat içerisinde yapılan 145.241 yeni test sonucunda 2.436 yeni hasta belirlendi. Can kayıplarının sayısı ise, yine son 24 içerisinde 83 olarak açıklandı. İyileşen hasta sayısı 1.914 kişi artarak 334.293'e ulaştı.
İlk vakanın belirlendiği günden bu yana ülkemizde tespit edilen toplam hasta sayısı 389.256'ya yükselirken, toplam can kaybı sayısı ise 10.722'ye ulaştı.
05.11.2020 - 146.028 yeni test, 2.311 yeni hasta, 81 yeni can kaybı
5 Kasım 2020 tarihi itibarı ile, ülkemizde tespit edilen COVID-19 hastalarının ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatların sayıları güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 146.028 yeni testin sonucunda 2.311 yeni hasta belirlendi. 1 gün içerisinde vefat eden hastalarımızın sayısı ise 81 oldu. Aynı süre içerisinde 1.714 hastamız daha iyileşti. Böylece iyileşen toplam hasta sayımız 332.379'a yükseldi.
Belirlenen toplam hastalarda ve yaşanan toplam can kayıplarında son durum şu şekilde: 386.820 toplam hasta, 10.639 toplam vefat.
04.11.2020 - 144.416 yeni test, 2.391 yeni hasta, 77 yeni can kaybı
Türkiye'deki Koronavirüs hastalarının ve Koronavirüs nedeniyle yaşanan can kayıplarının sayıları, 4 Kasım tarihi itibarı ile güncellendi. Geride kalan son 24 saatte yapılan 144.416 yeni testin sonucunda 2.391 yeni hasta belirlendi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 77 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden şu mesajı paylaştı: "Bugün tespit edilen 2.391 hastamız var. Ağır hasta sayımız 2.464'e ulaştı. Salgının kontrol altında tutulması teması azaltmadan mümkün değil. Sağlık personelimiz yorgun düşmemeli. Onlara destek olmak için teması azaltın. Hijyene önem verin. Maske kullanın."
Açıklanan yeni hasta ve can kayıpları ile birlikte, Türkiye'deki Koronavirüs kaynaklı toplam hasta sayısı 384.509'a, toplam can kaybı sayısı ise 10.558'e yükseldi.
İyileşen hasta sayımız ise, 1.841 kişi artarak 330.665'e ulaştı.
03.11.2020 - 146.247 yeni test, 2.343 yeni hasta, 79 yeni can kaybı
Ülkemizdeki hasta ve can kayıplarında son durum, 3 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 146.247 yeni test sonucunda 2.343 yeni hasta tespit edildi. Son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 79 oldu. İyileşen 1.817 hastamız ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 328.824'e ulaştı.
Toplam hasta ve can kaybı sayılarımız ise şu şekilde: 382.118 toplam hasta, 10.481 toplam can kaybı.
02.11.2020 - 139.103 yeni test, 2.302 yeni hasta, 76 yeni can kaybı
Türkiye'de belirlenen Koronavirüs kaynaklı hastaların ve can kayıplarının sayıları, 2 Kasım 2020 tarihi itibarı ile açıklandı. Son 24 saat içerisinde yapılan 139.103 yeni testin sonucunda 2.302 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde, Koronavirüs kaynaklı 76 yeni vefat yaşandı. 1.521 hastamız daha iyileşirken, toplam iyileşen hasta sayımız 327.007'ye ulaştı.
Türkiye'de Koronavirüs kaynaklı toplam hasta ve vefat sayıları şu şekilde: 379.775 toplam hasta, 10.402 toplam vefat.
01.11.2020 - 123.343 yeni test, 2.106 yeni hasta, 74 yeni can kaybı
Ülkemizde tespit edilen yeni Koronavirüs hastalarında ve yaşanan yeni can kayıplarında son durum, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan 123.343 yeni test sonucunda 2.106 yeni COVID-19 hastası tespit edildi. Geride bıraktığımız son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı ise 74 oldu.
Böylece, Türkiye'deki toplam hasta sayısı 377.473'e, toplam can kaybı sayısı ise 10.326'ya yükseldi.
1.515 COVID-19 hastasının daha iyileşmesi ile birlikte, iyileşen toplam hasta sayımız 325.486'ya ulaştı.
Kasım ayı öncesi Türkiye Koronavirüs verileri için tıklayın...
Okuyucu YorumlarıToplam 5 Yorum Giriş Yapın
hastalığın bulaştığını duyduğumuz ve aralarında ünlü diye bileceğimiz insanların adı geçmesi ve bunlarında müşterek kullanımınlarının uçak olduğunun düşüncesi beni acaba uçaklardada bir hava güvenlik zafiyatımı var diye düşündürmekte allah herkese talih ve sabır versin
Gerekli tüm önlemleri aldık ve işimizin başındayız, Chip! Kıyamet bile kopsa çalışacağız. Şirketler ameliyathane titizliğinde işlerine devam etmelidir. Herkes kepenkleri indirirse işler için çıkılmaz hale gelir. Evde kalması gerekenler yaşlılar, çocuklar ve işi olmayanlardır. Corona'dan kaçmak çare değildir, disiplinli olmak ve tüm önlemleri almak yeterlidir...
Uzmanlar koronavirüs aşısı bulunmadığı sürece önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini söylemektedirler. Diğer ülkeler 2. dalgadan korkmaktadırlar ülkemize 2.dalga veya önümüzdeki kış aylarında tekrarlayacak olursa Gıda ürün tedarik zinciri bozulmayacaktır. Uzun mesafe nakliyat yapanlar havayolu ekipleri ve sağlık görevlileri gerekli önlemleri alarak bizlere güzel çözüm bulacaklardır. Şehirler arası nakliyatyapanlar sebze meyve ve diğer gıda alışverişin devam etmesi için çalışmalarına devam edecek
Çalışanlar için özel maske üretilmesi gerekiyor, Chip! Pamuklu, çok yumuşak, çok hafif ve hafif derecede elastik, çok rahat nefes alıp vermeyi sağlayacak, kulakları ve yüzü zorlamayacak, yıkanabilir ve ütülenebilir, küçük, orta ve büyük versiyonları olan özel bir işmaskesi gerekiyor. Diğer maskeleri çalışanların kullanabilmesi mümkün değil. Ya hiç takmıyorlar, ya da burunları dışarıda...
allah hepimizi korusun ya bu beladan