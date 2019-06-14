2 Efsane Oyun Daha Geri Dönüyor
Belli bir yaşın üzerindekiler için özel yerleri olan bu 2 oyun, çok yakında geri dönecek ve saatlerimizi çalmaya kaldıkları yerden devam edecekler!
- Levent Öztürk
Kalypso Media, E3 2019 etkinliği sarısında, ikisi de 2000'lerin başlarında Pyro Studios tarafından yayımlanan iki klasik strateji oyununun remaster sürümlerini duyurdu: Commandos 2 ve Praetorians.
Duyuru, Kalypso'nun Pyro Studios'tan Commandos, Imperial Glory ve Praetorians olmak üzere üç oyunun haklarını almasının yaklaşık bir yıl sonrasında geldi. Firma hem seriler için yeni oyunlar sunmayı, hem de eski oyunların remaster sürümlerini sunmayı planlıyor ve görünene göre bu planın en azından ikinci kısmı için çalışmalara başlanmış durumda.
Commandos 2 HD Remaster şu anda Yippee Entertainment tarafından geliştirilirken, Praetorians HD Remaster üzerinde Torus Games çalışıyor. Her iki yeni sürüm de geliştirilmiş grafikler, modernleştirilmiş UI elementleri ve yeniden düzenlenen kontroller ile sunulacak. Ayrıca Commandos 2 HD sürümü yenilenmiş bir eğitim (tutorial) bölümü içerecek.
Commandos 2 HD Remaster var olan neredeyse her platform için sunulacak: Windows, macOS, Linux, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch ve hatta Android ve iPadOS. Praetorians HD Remaster ise Windows, Xbox One ve PlayStation 4 için sunulacak. Her iki oyun da 2019'un dördüncü piyasada olacak.
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