2 metreden fazla yaklaşınca alarm veren kazak! Herkese bir tane lazım...

Sosyal mesafe artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazı şirketler de bu konuya dikkat çekmek için çeşitli ürünlerle farkındalık oluşturuyor. ABD'de bir şirket sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti...