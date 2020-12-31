2 metreden fazla yaklaşınca alarm veren kazak! Herkese bir tane lazım...

Sosyal mesafe artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Bazı şirketler de bu konuya dikkat çekmek için çeşitli ürünlerle farkındalık oluşturuyor. ABD'de bir şirket sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmak amacı ile bir kazak üretti...

Koronavirüste yeni buluş! 2 metreden fazla yaklaşınca alarm veren kazak!

2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Koronovirüs salgınının tüm dünyada etkili olması sonrasında teknoloji konusunda da dikkat çeken buluşlara imza atılıyor. Bunlardan birisi de sosyal mesafeli kazak.

YAKLAŞINCA ALARM VEREN SOSYAL MESAFE KAZAĞI

Amerika'da SimpliSafe isimli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmayı sağlayacak bir kazak geliştirdi. Bir süre önce ABD merkezli otomotiv firması Ford da "çirkin" güvenli mesafe kazağını görücüye çıkarmıştı. 

Independent'ın haberine göre, geliştirilen ve düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunan sosyal mesafe özellikli kazak, sıcaklık hesaplamasına göre kazağı giyenin çevresindeki kişilerin mesafesine göre duyarlılık uyarısı yapıyor.

Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.

SimpliSafe, "Tüm çevrenizi izlemek için dört düşük çözünürlüklü termal kamera kullanıyoruz" diye açıklama yaptı. "Lütfen ABD Hastalık ve Kontrol Merkezleri kılavuzlarına, eyalet ve yerel yasalarıyla emirlerine uyun" uyarısını yapmayı da ihmal etmedi.

The SimpliSafe Social Distancing SweaterThe SimpliSafe Social Distancing Sweater
What if SimpliSafe could protect your holidays like it protects your home? Protect your holidays this year with The Social Distancing Sweater. The only sweater that helps people come together while staying 6 ft apart. #SocialDistancingSweater sweater.simplisafe.com

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