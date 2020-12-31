2 metreden fazla yaklaşınca alarm veren kazak! Herkese bir tane lazım...

2019'un son günlerinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) pandemisi dünyanın gündeminde olmaya devam ediyor. Koronovirüs salgınının tüm dünyada etkili olması sonrasında teknoloji konusunda da dikkat çeken buluşlara imza atılıyor. Bunlardan birisi de sosyal mesafeli kazak.
YAKLAŞINCA ALARM VEREN SOSYAL MESAFE KAZAĞI
Amerika'da SimpliSafe isimli bir güvenlik firması, sosyal mesafe kurallarına uyulmasına yardımcı olmayı sağlayacak bir kazak geliştirdi. Bir süre önce ABD merkezli otomotiv firması Ford da "çirkin" güvenli mesafe kazağını görücüye çıkarmıştı.
Independent'ın haberine göre, geliştirilen ve düşük çözünürlüklü 4 termal kamera bulunan sosyal mesafe özellikli kazak, sıcaklık hesaplamasına göre kazağı giyenin çevresindeki kişilerin mesafesine göre duyarlılık uyarısı yapıyor.
Bu sistem sayesinde herhangi bir kişi kazağı giyen kişiye 2 metreden daha fazla yaklaşırsa kazağın üzerindeki LED ışıklar yanıp sönüyor ve alarm çalıyor.
SimpliSafe, "Tüm çevrenizi izlemek için dört düşük çözünürlüklü termal kamera kullanıyoruz" diye açıklama yaptı. "Lütfen ABD Hastalık ve Kontrol Merkezleri kılavuzlarına, eyalet ve yerel yasalarıyla emirlerine uyun" uyarısını yapmayı da ihmal etmedi.
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