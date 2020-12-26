Trafikte 'Güvenli Mesafe'ye Dikkat Çeken Ford'dan Özel Yeni Yıl Kazağı

Ford, yeni yılı karşılamaya hazırladığımız bu günlerde sürücülerin "güvenli mesafeyi" korumaları için eğlenceli bir yılbaşı kazağı tasarladı.

Oynat Ford'dan özel yeni yıl kazağı Ford, yeni yılı karşılamaya hazırladığımız bu günlerde sürücülerin "güvenli mesafeyi" korumaları için eğlenceli bir yılbaşı kazağı tasarladı.

Yeni yıla girmeye hazırlandığımız bu günlerde, sokaklar ve evler ışıklarla süslenerek kutlamalara hazırlanıyor. Yeni yıl heyecanına 'güvenli mesafeyi' hatırlatarak ortak olmak isteyen Ford da bu doğrultuda ışıklı bir yılbaşı kazağı tasarladı.

Özellikle trafikte görülmesi daha zor olan bisiklet ve scooter kullanıcılarını hedefleyen kazağın önünde büyük bir geyik figürü bulunuyor. Geyiğin boynuzlarında, burnunda ve kuyruğunda yer alan projektörlerle yere 1,5 metre güvenli mesafeyi gösteren bir yılbaşı ağacı yansıtılıyor. Ford yılbaşı temalı kazağıyla havanın daha erken karardığı yılın bu zamanında bisiklet ve scooter sürücülerinin yolda daha görünür olmasını ve sürüş sırasında yaşadıkları en büyük problem olan yakın mesafe geçişe dikkat çekmeyi hedefliyor. Özellikle pandemi döneminde sosyal mesafeyi korumayı isteyen yayaların da tercih edebileceği bu eğlenceli kazak, Ford'un "Yolu Paylaş" kampanyasının bir parçası olarak trafikteki sürücülerde farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Ford'un "Yolu Paylaş" kampanyası, trafikteki kullanıcılar arasında farkındalık ve uyumu güçlendirmeyi hedeflerken, daha fazla insanın güvenli bir şekilde bisiklet veya scooter sürmesine katkı sağlamayı öngörüyor.

Ford'un Yılbaşı kazağını hemen yukarıdaki videoda görebilirsiniz.

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Trafikte 'Güvenli Mesafe'ye Dikkat Çeken Ford'dan Özel Yeni Yıl Kazağı

 

 