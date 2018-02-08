2017 yılında telefon dağıtımları azaldı....

2017 yılı içerisinde telefon dağıtımlarının sayısı azaldı ama...

2017 yılı telefonlara iyi gelmedi...

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

Sizin için seçtik: Teknolojik hediyeler!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
Facebook, YouTube'a mı Benzeyecek?
İnsansız Hava Araçlarından Sonra Sıra İnsanlısında
Galaxy Note 8, Oreo'yla Böyle Görünecek
2017 yılında telefon dağıtımları azaldı....
Ölümle Biten Oyun Kavgası İçin Açıklama

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir