2019'dan 7 Müthiş Oyun Anı

2019, oyunlar için son derece hareketliydi. Gelen bilgilerin hızı, 2019'daki önemli anları unutmanıza yol açmış olabilir. Ama endişe etmenize gerek yok. Aşağıda, oyun dünyasında 2019'un en önemli anlarını sıraladık.
Yeni Half-Life Ortaya Çıktı
Valve'ın yeniden yazılım geliştirme başladığını nihayet öğrendik. Half-Life 2: Episode 2'nin üzerinden geçen uzun 12 senenin ardından Valve, Half-Life: Alyx ile yeni deneyimler sunmaya hazır.
Ama hemen heveslenmeyin çünkü oyunun 2020'de sadece sanal gerçeklik için yayınlanması planlanıyor.
Auto Chess, Yeni Battle Royale Haline Geldi
2018 nasıl Battle Royale'in yılıysa, 2019, Auto Chess'in yılı oldu. Dota 2 modu olarak Drodo Studio tarafından yayınlanan oyun, daha sonra resmi Dota 2 ve League of Legends karakterleriyle bağımsız bir oyun olarak piyasaya sürüldü.
PS5 ve Xbox Series X'ten Yeni Ayrıntılar
Yeni konsollar, 2020'nin sonuna doğru satışa sunulacaklar. 2019'da merakla beklenen konsollar hakkında birçok şey öğrenme fırsatımız oldu. Microsoft'un Xbox Series X konsolu, ışın izleme ve SSD ile gelecek iken Sony PlayStation 5, 8K TV'leri destekleyecek ve SSD ile gelecek.
Platforma Özel Oyun Trendi
Fortnite'ın başarısı, Valve'ın PC pazarındaki monopolü karşısında geliştirici dostu Epic Game Store'un yükselmesini sağladı. Aralık 2018'de açılan Epic mağazası, kısa sürede büyüdü ve Control, The Outer Worlds ve Outer Wilds gibi önemli oyunları üzerinde topladı.
Origin, Xbox Game Pass PC, Google Stadia gibi hizmetler, PC alanında özel oyun savaşının süreceğinin bir göstergesi.
Şu Yaramaz Kaz
House House tarafından geliştirilen Untitled Goose Game, bir anda internetin diline düştü. Eylülde çıkan oyun, yaramaz kaz karakteriyle oyun tutkunlarının ilgisini toplamayı başardı ve yüzbinlerce sattı.
Apple Arcade, Mobil Pazara Adım Attı
Apple, eylül ayında kullanıma açtığı oyun üyeliği hizmeti Apple Arcade ile herkesi şaşırttı. Birçok dikkat çeken oyunla dolu olan platform, telefonlarda ciddi bir oyun deneyiminin yaşanabileceğini tekrar hatırlattı.
16 Yaşındaki Çocuk, Fortnite Dünya Kupasında 3 Milyon Dolar Kazandı
Oyun içindeki Star Wars kliplerinden sanal konserlere ve dans çılgınlığına, Fortnite 2019'da bir kültürel olgu haline geldi. Ancak oyundan neredeyse hiç kimse, Pensilvanyalı 16 yaşındaki Bugha kadar fayda elde etmedi. Bugha, haziranda New York'ta yapılan Fortnite Dünya Kupası'nı kazanarak 3 milyon doları evine götürdü.
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