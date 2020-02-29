2019'un En Çok Satanı Hangisi? Belli Oldu!

2019'un en çok satan telefonu, araştırma şirketi Omida'ya göre Apple'ın iPhone XR'si oldu. Sıralamadaki ilk on telefonun dokuzunun Apple ve Samsung'un cihazlarından oluşması dikkat çekiyor.
iPhone XS'ye bütçe dostu bir alternatif olarak 2018'de satışa sunulan iPhone XR, aynı sene 23,1 milyon satışa ulaşmıştı. 2019'da ise bu sayı ikiye katlandı ve 46,3 milyon satış gerçekleşti. Bu sayı, ikinci sıradaki iPhone 11'in 9 milyon üzerinde. Şu an iPhone 11, iPhone XR'nin yerini alırken iPhone 11 Pro ve iPhone Pro Max, daha gelişmiş işlevler sunuyorlar.
Samsung dünyanın en büyük telefon üreticisi olsa da, telefon seçeneklerinin sayısı çok daha geniş. Bu yüzden Samsung'un tek bir telefon modelinin Apple'ın cihazlarının satış sayılarına ulaşması kolay değil. Listede ilk on cihaz arasında orta seviye Galaxy A10 (30,3 milyon cihaz), Galaxy A50 (24,2 milyon cihaz), Galaxy A20 (23,1 milyon cihaz) bulunuyor. Galaxy S9 ve S9 Plus 2018'in listesine girse de, yeni listede Galaxy S10 yok.
Listeye giren diğer tek üretici ise Hindistan'daki varlığıyla konumunu güçlendiren Çin merkezli Xiaomi.
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