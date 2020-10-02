2020'de Kullanabileceğiniz En İyi 5 Bedava Antivirüs

PC güvenliğinin esaslarından biri olan antivirüsler, her zamanki kadar önemli olmayı sürdürüyor. Olta saldırılarından zararlılara ve hack'lere, tehdit sayısı her geçen gün artıyor. Bu yüzden bilgisayarınızı güncel bir antivirüsle korumanız şart.
Aşağıda bulacağınız ücretsiz antivirüsler, ücretli antivirüslerin bazı ek özelliklerini sunmasalar da, zararlı yakalamada çoğunlukla ücretliler kadar güçlüler. Elbette güvenlik denildiğinde her şey zararlıları bulmak değil, ancak bütçeniz ücretli bir antivirüse yetmiyorsa veya para ödeyeceğiniz yazılımı öncelikle denemek istiyorsanız, bu listemiz size yardımcı olacak.
1. Avira Free Antivirus
Av-Test'in sıkı test programlarından yüksek puanlar almayı sürdüren Avira Free Antivirus, test edilen tehditlerin yüzde 99,7'sini savuşturmayı başardı. Sisteminize genellikle fazla yük getirmeyen yazılım, temel güvenlik işlevlerini temiz bir arayüzle sunuyor. Yanlış pozitifleri son derece az olan Avira Free Antivirus, aylık ücretsiz 500MB VPN hizmeti de sunuyor.
Ücretli antivirüslere yakın işlevler sunan yazılımın belki tek olumsuz yanı, ücretsiz sürümü kullandığınızı zaman zaman size hatırlatması.
İndirin: Avira Free Antivirus
2. Bitdefender Antivirus Free Edition
Bitdefender Antivirus Free Edition, hafif ve hızlı tarama motoru, neredeyse rakipsiz virüs imzası veritabanıyla harika bir ücretsiz antivirüs paketi. Ücretsiz sürümün Autopilot modunda çalışmakta ısrar etmesi, zaman zaman soruna yol açabiliyor ve masum programların virüs olarak görülmesine yol açabiliyor. Av-Test'e göre Bitdefender Antivirus Free Edition, sıfır gün açıklarında birkaç soruna da sahip, ancak sunduğu parola yöneticisi, kalıcı dosya silici, çevrimiçi bankacılık koruması gibi işlevlere bakarsak bunlar göz ardı edilebilir.
İndirin: Bitdefender Antivirus Free Edition
3. Kaspersky Free
Kaspersky'nin Windows güvenlik yazılımının ücretli sürümü, çoğu zaman listelerin en tepesine çıkmayı başarıyor. Bazı özellikleri kırpılmış olan Kaspersky Free ise gizlilik koruması, güvenli ödeme sandbox'u gibi işlevleri terk ediyor ve PC'niz için temel bir güvenlik sunuyor. Böylece ortaya kullanımı çok kolay bir virüs koruması ortaya çıkıyor. Ücretli sürümdeki gerçek zamanlı tarama motorunu kullanan yazılım, sizi ücretli sürüme geçmeniz için pek rahatsız etmiyor.
İndirin: Kaspersky Free
4. Avast Free Antivirus
Avast, 2016'da AVG'yi satın alsa da yazılımlar henüz tam olarak birleşmedi. Firmalar iki antivirüsün ayrı olarak kalacağını söylese de, yakında ikisini bir araya getiren bir paketin çıkması bekleniyor. Avast Free Antivirus'ün son sürümü, açılır kutuları susturan bir otomatik oyun moduyla geliyor. Arayüzü yenilenen yazılımın içerisinde bir parola yöneticisi de bulunuyor.
Avast'ın yaygın zararlıları yakalamada Av-Test'ten aldığı puan oldukça iyi. Yazılım, sıfır gün açıklarını algılama konusunda da başarılı. Avast'ın olumsuz sayılabilecek yanları arasında arayüzün açılış süresi ve açılır pencerelerin biraz sık olarak gösterilmesi var.
İndirin: Avast Free Antivirus
5. Sophos Home
"İş düzeyinde güvenlik" sözcükleriyle kendini tanıtan Sophos Home içerisinde antivirüs işlevlerinin yanında ailelere yönelik bazı işlevler de var. Standart antivirüs ve anti zararlı işlevleri sunan yazılım içerisinde bir içerik kontrol işlevi bulunuyor. 10 PC'ye kadar merkezi yönetim işlevi sunan yazılım, çocuğunuzun web gezintisini kontrol altına almanızı sağlıyor.
Sophos Home Av-Test tarafından test edilmemiş olsa da, Av-Comparatives'e göre yetenekleri ortalamanın üzerinde.
İndirin: Sophos Home
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