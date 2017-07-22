3.500 Metre Yükseklikte 30Mbps İnternet!
Pek çoğumuzun kendi evimizde bile bulamadığımız 30Mbps hızında interneti, 3.500 metre yüksekte sunuyorlar!
Özellikle uzun uçuşlarda, uçaktaki can sıkıntısını engellemek kolay değil. Eğer uçuş sırasında Wi-Fi yeterince iyi olmazsa, pek çok kişi için dar koltuklarda saatler geçirmek neredeyse çekilmez bir hal alabiliyor. Hindistan hava sahası söz konusu olduğunda da, şu ana kadar güvenlik endişeleri nedeniyle Wi-Fi hizmetine izin verilmemekteydi. Çoğu uluslararası havayolu şirketinin uçakları, Hindistan'a girer girmez Wi-Fi hizmetlerini sonlandırmak zorundaydı. Ancak bu senaryo, Hindistan'da İç İşleri, Telekom ve Havacılık Bakanlıklarının beraber çalışmaları ile değişiyor.
Hava-uzay çözüm sağlayıcısı Honeywell, Jetwave adını verdiği uçak içi teknolojisini tanıtmak için bir dünya turuna çıkmış durumda. Honeywell'in JetWave antenleri ve donanımı ile donatılmış olan özel bir Boeing 757, geçtiğimiz hafta bağlantı yeteneklerini göstermek için Delhi'ye iniş yaptı. Bu gösterime katılanlar, daha önce yaşanmamış bir deneyimi yaşayarak yerden 3.500 metre yükseklikte 30Mbps bağlantı yapmayı başardılar.
Inmarsat uyduları ile güçlendirilen Jetwave, yolcular için Wi-Fi ve pilotlar için tahmin edici destek sistemleri sunuyor. Bunun anlamı da uçaktayken de sevdiğiniz dizileri takip edebilecek, YouTube'da video izleyebilecek veya video görüşmeleri yapabileceksiniz.
Honeywell'den Sasi Kancharla'nın söylediğine göre bu bağlantılı sistem aynı zamanda pilotların karşılaştıkları büyük problemlerden biri ile mücadele ediyor. Uçağın hava radarı, diğer uçakların radar sistemlerinden de bilgi alarak rota üzerindeki türbülans ve fırtınaları önceden tahmin edebiliyor.
Uçağın üzerinde yer alan anten de Inmarsat'ın Ka-band uydu ağından sinyal almak üzere ayarlanmış. Bu anten, iki alıcı kullanarak uçağın bir uydu ışınından diğerine hareketi sırasında bağlantının kesilmemesini garantiliyor. Bir alıcı sayesinde kullanıcılar bağlantılı kalırken, ikinci alıcı da yeni bir ışın arıyor ve ilk sinyal ile kesintisiz bir şekilde değişimi gerçekleştiriyor...
Levent Öztürk
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