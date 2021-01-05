5 Ocak 2021: Türkiye'deki Yeni COVID 19 Vaka ve Vefat Sayıları Açıklandı

Türkiye'de belirlenen günlük COVID-19 vakalarında, hastalarında ve yaşanan Koronavirüs kaynaklı vefatlarda son durum belli oldu. Son 24 saatte yapılan 183.413 yeni testin sonucunda 14.494 yeni vaka ve 1.477 yeni hasta tespit edildi. Yine son 24 saat içerisinde vefat edenlerin sayısı 194 oldu. Böylece ülkemizdeki toplam vaka sayısı 2.270.101'e, toplam can kaybı sayısı ise 21.879'a ulaştı.