5G Bağlantı Konusunda 1 Numaralı Ülke, Yine Değişmedi

Neredeyse tüm Dünya ülkeleri 5G'ye hazırlanıyor. Ama bir ülke var ki, 5G konusunda kimse eline su dökemiyor. İşte 5G'nin lideri olar o ülke ve diğerleri...