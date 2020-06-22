5G Bağlantı Konusunda 1 Numaralı Ülke, Yine Değişmedi

OMIDA'nın yeni bir araştırmasına göre Güney Kore, halen en gelişmiş 5G ağına sahip ülke konumunu koruyor. Analistler, kilit 5G ölçütlerindeki ilerlemeye göre ülkeleri sıraladılar. Bu ölçütlerin arasında spektrum ulaşılabilirliği, ağ yayımı sayısı, kapsama, kullanım ve ekosistem gibi farklı alanlar bulunuyor. Ekosistem ölçütünün içerisinde de yönerge ortamı, satıcı desteği ve gelişimi gibi etkenler bulunuyor. Rapor, Aralık 2019'a kadar olan dönemi içeriyor ve Mart ayında yayınlanması planlanıyordu. Ancak Koronavirüs salgını sebebiyle şimdi yayınlandığı belirtiliyor.
Güney Kore, araştırmada yüz üzerinden 100 puan almayı başardı ve diğer tüm ülkeler de bu değere göre kendi skorlarına ulaştılar. Koreli büyük operatörlerin üçü de 5G'ye geçiş yapmış durumda ve şu anda nüfusun %90'ı kapsama alanı içerisinde yer alıyor. Mevcut spektrumlar arasında ise 28GHz ve 3,5GHz'nin 2680MHz spektrumu bulunuyor ve hükümetin güçlü destekleri, Samsung ve diğerlerinin varlığı ile de güçlenen sağlam bir yerel satıcı ekosistemi oluşturmuş durumda.
Kuveyt, İsviçre, ABD ve Katar ilk beşte yer alan diğer ülkeler.
OMDIA Baş Analist'i Stephen Myers'ın söylediğine göre kapsama alanının yeterince geniş olmaması ve cihaz sayısı gibi etkenler, diğer küresel pazarlarda 5G kullanımını azaltan etkenler durumunda. Ancak Dünya genelinde pek çok hükumet ve düzenleyici, yönergelerini 5G için hazır hale getiriyorlar ve önümüzdeki 12-18 ay içerisinde çok daha fazla kullanımın görülmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın