5G İnternet, 2023 Yılında Dünyayı Saracak!

IDC ilk 5G tahminlerini yaptı! Hazırlanan rapora göre 5G, 2023 yılında tüm dünyayı saracak. İşte rakamlar...

  • Ercan Uğurlu
5G İnternet, 2023 Yılında Dünyayı Saracak!

5G bağlantısı dünya çapında bölge bölge kullanılmaya başlasa da şu an yoğun bir şekilde kullanılmıyor. Altyapı çalışmaları halen devam ederken, ülkemizde de 5G mobil internet konusunda çalışmalar sürüyor.

5G ağları şu an İngiltere, ABD, Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerinde halihazırda çalışıyor, ancak önümüzdeki yıllarda daha fazla katılım olacak. 2020 yılında yeni bölgelerin 5G ağına dahil olması beklenirken, IDC bu konudaki ilk değerlendirmesini de yaparak geleceğe ayna tutuyor.

IDC'nin hazırladığı rapora göre 5G, 2023 yılına kadar yıllık yüzde 217.2'lik büyüme elde edecek ve 2023 yılında mobil cihaz bağlantılarının yüzde 8.9'unu kapsayacak. 2023 yılında 1 milyarın üzerinde cihazın birbirine 5G ile bağlı olması bekleniyor.

5G ağların, akıllı telefon pazarını büyütmeye devam ettireceğini düşünen IDC analistleri, akıllı telefonların bu yıl yüzde 1.5 artacağını ve 1.4 milyar adede ulaşacağını öngörürken, bunların 190 milyon adedinin ise 5G destekli akıllı telefon olacağını söylüyorlar. Elbette bunlar her ne kadar verilere dayansa da şimdilik tahmin.

5G, Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

5G'nin Türkiye'de 2020'nin ortalarında, haziran ayında kullanıma sunulması bekleniyor. Ancak bu geçiş hızlı şekilde olmayacak, mobil operatörler ve kullanıcılar adım adım bu yeni internet altyapısına geçiş yapacaklar. 2021 yılında ise 5G'den daha aktif şekilde yararlanabileceğiz.

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