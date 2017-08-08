9 Yaşındaki Ufaklıktan NASA'ya İlginç Mektup!
NASA'ya, gezegenimizi korumak için gönüllü olduğunu belirten bir mektup yazan 9 yaşındaki ufaklığa verilen cevap da, en az başvuru kadar ilginç...
NASA'nın Dünya'mızı uzaylılardan (ve uzaylıları da insanlığın en kötü yönlerinden) korumak için birini aradığı duyurusunun yapılmasından beri her şey oldukça hızlı bir şekilde gelişiyor. Artık başvuruları almaya başlamış olan "Planetary Protection Officer" (Gezegen Koruma Sorumlusu) pozisyonu oldukça önemli bir yere sahip ve hiçbir tarafın birbirini kötü etkilemediğinden emin olunmasını sağlama hedefini taşıyor. Ayrıca yıllık 124.406 dolar ile 187.000 dolar arası bir maaş da söz konusu.
Ancak bu görev için başvuran Jack Davis'in görevi üstlenmek istemesinin sebebi para değil, gerçek bir "Galaksi Koruyucu" olma arzusu.
Jack Davis sadece 9 yaşında ancak gönderdiği mektupta görev için neden kendisinin de düşünülmesi gerektiğine dair bazı sağlam sebepler sunuyor. Mektupta "görebileceği bütün uzay ve uzaylı filmlerinin neredeyse tamamını" izlediği belirtiyor ancak çok daha güçlü olan cümlesi "Ben gencim, bu yüzden bir uzaylı gibi düşünmeyi öğrenebilirim".
NASA'nın Jack'in mektubundan etkilendiği oldukça açık. Jack, NASA'nın Gezegen Araştırma Yöneticisi Jonathan Rall ile bir telefon görüşmesi yapmış. Ancak Jack'e en fazla umut veren şey NASA'dan Dr. James L. Green tarafından kendisine gönderilen mektup olmuş. Green, Jack'e yazdığı mektupta gerçek bir Koruyucu'dan bir başvuru almanın muhteşem olduğunu söyledikten sonra, görevin getirdiği sorumlulukları açıklamış. Bu mektubun en önemli kısmı ise, Jack'e işe alınamayacağının belirtildiği kısım. Mektupta yazanlar şu şekilde: "NASA'nın her zaman geleceğin bilim adamlarını ve mühendislerini beklediğini bilmeni isteriz. Okuldaki başarılarının ardından bir gün NASA'da görüşmek dileği ile..."
Levent Öztürk
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