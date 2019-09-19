ABD Hükumetinden Snowden'e "Kitap Davası"
ABD hükümeti, ünlü muhbir Edward Snowden'in yayınlanan kitabı hakkında pek de mutlu görünmüyor!
- Levent Öztürk
ABD, ünlü muhbir Edward Snowden'e anı kitabı Permanent Record için dava açıyor. Davada belirtilene göre eski CIA ve NSA çalışanı, kitabını yayınlamadan önce inceleme için ajanslara göndermediğinden dolayı, her iki kurum ile imzaladığı gizlilik anlaşmalarını (NDA) ihlal etmiş durumda.
Ayrıca hükumet, Snowden'in istihbarat konularında yaptığı açıklamalarla da NDA ihlalinde bulunduğunu iddia ediyor. Bu yüzden de Snowden'in kitaptan elde ettiği gelirin tamamını almayı talep ediyor. Ancak ABD, Permanent Record'un basımını veya yayımını durdurmayı hedeflemiyor.
Genel olarak bakıldığında, Snowden'in Rusya'ya sığınmış bir şekilde yaşamasından dolayı, ABD'nin Snowden'in gelirine gerçekten el koyması oldukça zor gözüküyor. Ancak hükumet, kitabın yayımcısına da dava açarak, gelirlerin Snowden'e ulaşmasını engellemeyi hedefliyor. Ayrıca eğer ABD'ye dönerse, Snowden'i çok gizli bilgileri açıkladığı iddiası ile oldukça ciddi suçlamalar bekliyor olacak.
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