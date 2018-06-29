ABD, ZTE'nin yasağının sürmesini istiyor...
Başkan Trump'a gönderilen bir mektup, ZTE yasağının tekrar yürürlüğe konmasını istiyor. Nedeni ise...
Görünene göre ZTE'nin ABD'ye dönüşü çok uzun olmayabilir. Bazı politikacılar şimdiden Başkan Trump'ın Çinli üreticinin yasağını tekrar aktif etmesini istediler.
İstihbarat Komitesi'nin Demokrat başkan yardımcısı Senatör Mark Warner ve komitenin Cumhuriyetçi üyesi Marco Rubio tarafından Başkana gönderilen bir mektupta ZTE'nin ABD'nin ulusal güvenliği için hâlâ "ciddi bir tehdit" olduğu ve yasağının devam etmesi gerektiği belirtiliyordu.
Reuters'ın söylediğine göre göre mektupta, ZTE'nin açık bir şekilde ticareti yapılabilen hükümet destekli firma yapısının hisse sahiplerine değil, Çin Komünist Partisi ve Çin hükümetine sadık olduğu söyleniyor.
ZTE, Trump yönetimi tarafından kendisinin ve hemşerisi Huawei'nin ABD üzerinde casusluk yaptığına dair açık bir şekilde suçlanmıştı.
Firma, bu yılın başlarında Kuzey Kore ve İran'a ürünlerini göndererek anlaşmaları ihlal ettiğinin belirtilmesi ile beraber ülkeden yasaklanmıştı. Bunun ardından ülke içerisindeki tüm çalışmaları durdurulan firma, bu ayın başlarında 1 milyar dolarlık ceza, yönetimin ve yönetim kurulunun değişimi ve ayrı bir hesaba 400 milyon dolar ayırmasını gerektiren bir anlaşma ile cezanın iptal edilmesini sağlamıştı...
Levent Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın