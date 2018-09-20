ABD'dede başkanlık uyarı sistemi devreye giriyor

Amerika Birleşik Devletleri, dilediğinde tüm vatandaşlara mesaj gönderebileceği güvenlik sistemini test etmeye hazırlanıyor!

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