ABD'dede başkanlık uyarı sistemi devreye giriyor
Amerika Birleşik Devletleri, dilediğinde tüm vatandaşlara mesaj gönderebileceği güvenlik sistemini test etmeye hazırlanıyor!
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump her zamanki gibi gündemde. Donald Trump artık tüm ABD vatandaşlarına mesaj atabilecek. Tüm ABD'liler 3 Ekim 2018 tarihinde devletten gelen bir mesajla karşılaşacak. Ancak paniğe kapılmalarına pek gerek yok.
3 Ekim 2018 tarihinde, IPAWS(Integrated Public Alert and Warning System - Entegre Kamu Alarmı ve Uyarı Sistemi) ülke çapında test edilecek. Söz konusu sistem Amber Alarmı'na fazlasıyla benziyor. Daha kolay anlaşılması için Amber Alarmı hakkında bilgi vermek istiyoruz.
Amber Alarmı Nedir?
Amber Alarm, bir çocuk kaybolduğunda telefon, televizyon, uydu ve diğer tüm iletişim kanallarından(elektronik levha, reklam panoları) yapılan bir uyarıdır. Söz konusu uyarı, trajik bir olay nedeniyle geliştirildi. 1996 yılında 9 yaşındaki Amber Hagerman ortadan kayboldu. Tüm aramalara karşın çocuk yeterli sürede bulunamadı. Maalesef Amber Hagerman'ın cesedine ulaşılabildi. Amerika Birleşik Devletleri, aynı durumu bir daha yaşamamak için Amber Alarmı sistemini başlattı.
Tüm ABD vatandaşlarına uyarı yollanabilecek
3 Ekim'de test edilecek uyarı sistemi ise ABD Başkanı tarafından, ulusal bir tehdit halinde tüm iletişim kanallarına yollanacak bir mesaj. Söz konusu testin 20 Eylül 2018'de gerçekleşmesi bekleniyordu lakin tarih, 3 Ekim 2018 olarak değiştirildi. Yetkililer, bunun bir test olduğunu ve vatandaşların içinin rahat olması yönünde bir açıklamada bulundu. ABD sınırları içerisinde bulunan kişiler şu mesajla karşılaşacaklar: "THIS IS A TEST of the National Wireless Emergency Alert System. No action is needed." Türkçe'ye çevirirsek "Bu Ulusal Kablosuz Uyarı Sistemi'nin testidir. Herhangi bir eyleme gerek yok"
Sistem akıllıca tasarlanmış ancak yanlış ellerde bir felakete dönüşebilir. Basit bir örnek vermemiz gerekirse, 2018 yılının Ocak ayında Hawaii'ye yönelik bir saldırı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Ne var ki iddialar tamamen boş çıktı. Heyecanlı bir kişilik olan Donald Trump, söz konusu sistemi kullanırken dikkatli olsa iyi olur diye düşünüyoruz.
Barış Terun
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