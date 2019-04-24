Açık Kaynaklı Yarış Oyunu 12 Yıl Sonra Güncellendi
Açık kaynaklı bir yarış oyunu, 12 yıl sonra güncellenerek yeni özelliklere kavuştu!
- Doğan Kürşat Aktaş
SuperTuxKart isimli Indie go-kart yarış oyununun arkasındaki ekip, 12 yıllık geliştirme sürecinin ardından açık kaynaklı yarış oyununun 1.0 sürümünü duyurdu. Yeni güncelleme, çevrimiçi olarak arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çoklu oyunculu yarış modları için destek sağlıyor. Aynı zamanda güncelleme oyundaki yarış ögelerini dengelemeyi de amaçlıyor.
Oyun aslında popüler bir go-karting yarış oyunu olan Mario Kart'a oldukça benziyor, çünkü go-kart yarışında rakiplerinizi yenmeye çalışıyorsunuz. Oyun karakterleri arasında Linux çekirdeği maskotu Tux, GNU projesi maskotu Gnu ve anlık mesajlaşma istemcisi Adium için maskotu Adiumy gibi popüler açık kaynaklı projelerden maskotlar bulunuyor.
Yeni güncelleme ile çevrimiçi ortamda yapabileceğiniz tek şey, basit yarış modlarından ibaret değil. Duyuruya göre normal yarışlar, zaman denemeleri, futbol modu, savaş modu ve yeni Bayrak Yakalama modu gibi çeşitli oyun modları çevrimiçi olarak sunulacak. Çevrimiçi oynunlarda 10 oyuncuya ev sahipliği yaparken bile bant genişliği gereksinimlerinin düşük olması, oyuna dair sevindiren detaylar arasında.
Güncelleme genel olarak hata düzeltmeleri ve çeşitli oyun özelliklerinin geliştirmelerini içeriyor. "Ravenbridge Mansion" olarak adlandırılacak yeni bir pist de güncellemede yer alıyor.
Daha önce hiç oynamadıysanız veya oyunu oynadığınızdan bu yana uzun zaman geçtiyse, uzun bir aranın ardından tamamen yeni ve geliştirilmiş grafikler de dahil olmak üzere bazı güzel özellikler kazanan bu oyunu deneyebilirsiniz. SuperTuxKart, Windows, MacOS, Linux ve Android'de oynanabiliyor.
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