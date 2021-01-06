AdColony ve Yandex.Navigasyon'dan İş Birliği

Markaların ve ajansların hedef kitlelerine en güvenilir mobil platformlarda ulaşmasını sağlayan AdColony; anlık verilerle doğru ve güncel trafik bilgisi ulaştıran navigasyon uygulaması Yandex.Navigasyon ile özel bir ortaklığa imza attı. AdColony, Türkiye'deki marka ve reklam verenlere hedef kitlelerine araçlarında da ulaşabilmeleri için Yandex.Navigasyon ile yepyeni reklamcılık çözümleri sunacak.
Yandex.Navigasyon reklam modelleri bilinirliğinizi artırarak yol boyunca akla ilk gelen marka olmanızı sağlıyor hem de markanız için en doğru yol haritasını çizerek güvenilir reklam modelleri sunuyor.
Türkiye'nin ilk hiperlokal reklam mecrası olan Yandex.Navigasyon, lokal hedefleme sayesinde satışları arttırmak, potansiyel müşterilerinizi trafikte, yolda yakalamak ve tüm bunları yaparken en etkili yöntemlerle yaratıcı kampanyalara imza atmanız için ihtiyacınız olan tüm reklam deneyimlerini sağlıyor.
Yandex.Navigasyon'un sunduğu Custom Category, Cursor Model, Ads On Route, Branded Pop-up Pins, Digital Billboard, Zero Speed Banner gibi birbirinden farklı reklam modelleri ile hedef kitlenize ulaşmak için yeni yollar oluştururken aynı zamanda markanızı daha erişilebilir ve bilinir hale getirebilirsiniz.
AdColony EMEA&LATAM Marka Genel Müdürü Warrick Billingham konu ile ilgili yaptığı açıklamada " AdColony olarak iş ortaklarımıza Türkiye'nin en çok tercih edilen navigasyon uygulaması Yandex.Navigasyonu eklemekten büyük gurur ve mutluluk duyuyoruz. Türkiye'deki tüm marka ve reklam verenlere en çok tercih edilen ve en güvenilir dijital platformlarda hedef kitlelerine ulaşabilmeleri için farklı reklam alternatifleri sunmaya devam edeceğiz." dedi
90 milyondan fazla aylık uygulama kullanımı, 4 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı ve 2.7 milyondan fazla günlük kullanıcı sayısı ile Yandex.Navigasyon ile hedef kitlenizi benzersiz reklam deneyimleriyle trafikte yakalayabilirsiniz.
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