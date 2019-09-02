Adidas Tarihinde, Ninja ile Gelen Bir İlk!
Adidas'ın Ninja adıyla tanınan ünlü oyuncu ve yayıncı Tyler Blevins ile yaptığı anlaşma, şirket için bir ilki temsil ediyor!
- Levent Öztürk
Popüler oyun yayıncısı Tyler Blevins, ya da daha iyi bilinen adı ile Ninja, yeni bir marka anlaşması daha yaptı ve bu sefer, şu ana kadarki en büyük anlaşmasını yapmış olabilir. Ninja'nın açıkladığı üzere son anlaşması Addas ile ve bu, markanın bir profesyonel oyuncu ile yaptığı ilk anlaşma.
Engadget ile konuşan Alman spor giyim devinin söylediğine göre Ninja ile anlaşması oyun kültürüne adanmışlığını göstermeyi ve "kendi alanlarında mükemmelleşmeye kendilerini adayanları desteklemeyi" amaçlıyor. Adidas'ın söylediğine göre firma, ilerleyen zamanlarda Dünya üzerindeki 2,3 milyar oyuncuyu desteklemenin yeni yollarını bulmaya devam edecek. Ayrıca firma, hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, sporculara kendi oyunlarında bir fark yaratmalarına yardımcı olmak için var olduğunu iddia ediyor.
Ninja için ise bu anlaşma, Amazon'un Twitch yayın hizmetinden ayrılması ve Microsoft'un Mixer alternatifine geçmesinden sadece birkaç hafta sonra gelmiş durumda. Ayrıca Ninja, kendi oyuncak markasına sahip olması ve söylenilene göre Apex Legends gibi oyunları yayınlaması için 1 milyon dolar ödeme alması ile de ünlü.
Kısacası, kendisi ile çalışmak isteyen markaların az olmadığı kesin. Ninja son zamanlarda etkinliklerde Adidas giysiler giyiyordu ancak Twitter hesabında Adidas yazı karakterine sahip ilginç bir video yayınlamasına kadar bu durum pek dikkat çekmemişti.
Adidas şu anda pek çok profesyonel e-spor takımının sponsorluğunu yapıyor ancak Ninja ile yapılan anlaşma, kişisel olmasından dolayı ayrı bir önem taşıyor. Firma ve ünlü oyuncu / yayıncı arasındaki bu anlaşmanın nasıl bir şekil alacağını ise zaman içerisinde göreceğiz.
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