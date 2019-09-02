Adidas Tarihinde, Ninja ile Gelen Bir İlk!

Adidas'ın Ninja adıyla tanınan ünlü oyuncu ve yayıncı Tyler Blevins ile yaptığı anlaşma, şirket için bir ilki temsil ediyor!

02 Eylül 2019 00:02

Levent Öztürk