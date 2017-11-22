Adil Kullanım Kotası Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Adil Kullanım Kotası (AKK) hakkında bilinmesi gereken en temel bilgileri bir araya topladık...
İnternetinizi limitsiz olarak seçmenize rağmen bir süre sonra hızının yavaşlaması dikkatinizi çekiyor ama nedenini bilmiyorsanız adil kullanım kotası yani "akk" hakkında yeterli bilgiye sahip değilsiniz demektir.
Limitsiz İnternet Ne Demek?
Kullandığınız internet miktarına bağlı olarak faturanızın değişmediği internet aboneliklerine verilen isim olan limitsiz internette kullanım miktarınız ne kadar olursa olsun önceden anlaştığınız miktarın üzerinde bir tutar ödemezsiniz. Bunun aksine limitli internette ise faturanız, kullanım miktarınız ile doğru orantılı bir şekilde değişim gösterir. Eğer aylık internet kullanımınız hakkında elinizde sağlam bir bilgi yoksa limitli model yerine limitsiz interneti tercih etmek sizin için çok daha karlı olacaktır.
Adil Kullanım Kotası (AKK) Nedir?
AKK uygulaması, zorunlu kılınmış bir uygulamadır. Türkiye Telekominikasyon İletişim Başkanlığı tarafından zorunlu kılınan bu uygulama ile adil kullanım kotasının belirli bir sınıra bağlanmıştır. Adil kullanım kotasının ne zaman dolacağı ya da bununla beraber yaşanacak olan internet hızının ne denli düşeceği ise anlaşılan internet servis sağlayıcısı ile ilgilidir.
Adil kullanım kotasının en önemli sebebi eşit ücretler ödeyen kullanıcılar arasında eşitliğin sağlanmak istenmesidir. AKK ile aynı bandı kullanan tüketicilerin birbirlerinin hakkına girmesine engel olunmuş olunur. Böylece kotayı aşmayan kullanıcılar mevcut hızlarında internet kullanmaya devam edebilirler.
Adil kullanım kotası olmayan internet paketlerinin ise fiyatlarının AKK'li paketlere oranla çok daha yüksek olduğu bilinmektedir.
Adil Kullanım Kotası Sorgulama
Adil kullanım kotasını ulaşıp ulaşmadığınızı ya da ne kadar daha hakkınızın kaldığını öğrenebilmek adına internet servis sağlayıcısı şirketler online sorgulama ara yüzleri geliştirmiş durumdalar. Bunun yanı sıra kendiniz de bu alanda hizmet sağlayan internet kota sorgulama programları indirebilirsiniz.
Kotaların farklı algoritmalar ile çalışması kota kullanımında nokta atışı yapılamamasına neden olmaktadır.
Adil Kullanım Kotası Ne Zaman Kalkıyor?
İnternet kullanıcılarını yakından ilgilendiren bu haberde adil kullanım kotasının mayıs sonu itibarı ile kademeli bir geçişe uğrayacağı ve 2018 yılının sonundan itibaren tamamen kaldırılacağı belirtiliyor.
Şu anda yaşanan en önemli gelişme ise, gece 02.00 ve 08.00 arasında kullanılan internetin kotadan kesinlikle düşmemesi. Ayrıca AKK dolduğunda düşen hızlar da, sahip olunan hıza göre tekrar düzenlenmiş durumda ve eskisi gibi "kağnı hızında internetle" baş başa kalmamız gerekmiyor...
Erdal Çay
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