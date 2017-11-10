Alüminyum Folyo ile Wi-Fi dopingi!
Alüminyum folyonun Wi-Fi sinyalini gerçekten güçlendirebildiği, bu araştırmayla kanıtlandı! Dahası da var...
Wi-Fi sinyalini bir alüminyum folyo ile evinizin uzak köşelerine ulaştırmayı hayal ettiyseniz, bu fikrinizi destekleyen bir araştırma var. EurekAlert'e göre Dartmouth College araştırmacıları, metal ve plastikten oluşan sinyal yansıtıcılarının kablosuz ağ sinyalini önemli ölçüde güçlendirebildiğini keşfettiler.
Araştırmanın temeli, alüminyum soda kutusunu router'ın arkasına yerleştirerek sinyali güçlendirme fikrine dayanıyor. Wi-Fi sinyalini güçlendirmek için özel bir yansıtıcı geliştiren takım, üç boyutlu yazıcıyla ürettiği plastik reflektörü alüminyum folyo ile kapladı.
Ortaya çıkan ürün, Wi-Fi sinyaliyle ilgili birkaç sorunu birden çözüyor. Öncelikle çözüm oldukça ucuza mal oluyor. Üç boyutlu yazınız varsa, tüm masrafınız 35 dolar civarında. Yöneltici antenlerin fiyatları, bundan çok daha pahalı. İkinci olarak çözüm, Wi-Fi sinyaliniz üzerinde kontrol sahibi olmanızı sağlıyor. Sinyali istediğiniz odalara ulaştırıp, ulaşmasını istemediğiniz yerlerden uzak tutabiliyorsunuz. Böylece fiziksel güvenliği de artırmış oluyorsunuz (komşularınız, ulaşamadığı bağlantıyı kullanma şansını bulamıyor).
Araştırmacı takımı için bir sonraki adım, 3 boyutlu olarak yazdırılmış plastikten farklı bir maddeden yapılmış yansıtıcılar tasarlamak olacak.
Zeynel A. Öztürk
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