Alüminyum Folyo ile Wi-Fi dopingi!

Alüminyum folyonun Wi-Fi sinyalini gerçekten güçlendirebildiği, bu araştırmayla kanıtlandı! Dahası da var...

Alüminyum Folyo, Aslında İşe Yarıyormuş

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