Amazon, Çalışanları İçin Kendi Corona (COVID-19) Laboratuvarını Kuruyor

Online alışveriş devi Amazon, firmanın ABD genelinde depolarında 50'den fazla Corona Virüs vakası bildirilmesinin ardından çalışanlarının sağlığını takip etmek için yeni bir Corona Virüs test laboratuvarı kurduğunu açıkladı. Amazon cephesinde, birden fazla tesiste çok sayıda enfeksiyon bildirilmişti. Salgına karşı yeterli önlemleri almadığı için eleştirilen Amazon, "kademeli olarak test kapasitesini artırmak için" kurulacak laboratuvarda çalışacak görevli bir ekibin toplandığını açıkladı. Ekip, araştırma görevlileri, program yöneticileri, satın alım uzmanları ve yazılım mühendislerinden oluşuyor.
Bu kriz sırasında en çok tartışılan konulardan biri, test kapasitesinde ciddi bir yetersizlik olmasıydı. Bu durum insanları güvende tutmayı zorlaştırırken, ekonomiye de zarar veriyor. Ekonomi tarafına da değinen Amazon, bu yüzden semptom göstermeyenler de dahil olmak üzere tüm çalışanlarının düzenli olarak test edileceğini duyurdu.
Seattle tabanlı firma, çalışanlarını korumak için küresel olarak depolarında "150'den fazla süreç değişimi" yaptığını da açıklamasında belirtti.
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