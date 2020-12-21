Amazon Türkiye'nin ilk reklam filmi yayınlandı

Dünyanın en büyük online alışveriş sitesi Amazon, Türkiye'de faaliyetlerini 2 yıldır sürdürüyor. Türkiye'deki tüketiciler, Amazon'a web versiyonunun (amazon.com.tr) yanısıra iOS ve Android'in için geliştirilen mobil uygulamaları üzerinden erişebiliyor. Şirket şimdi de yeni reklam filmi ile yıl sonu için düzenlediği kampanyaların tüketiciye ulaşmasını hedefliyor.
İLK REKLAM FİLMİNİ YAYINLADI
Amazon.com.tr şimdi de "Nerede olursanız olun, kapınıza kadar gelen fırsatlar" mesajı ile sunulan ilk reklam kampanyasını yayınladı. Amazon kutularının Türkiye'nin dört bir yanındaki yöresel kapıların önünde görüntülendiği reklam filminde, Amazon'un müşteri odaklı yaklaşımının altı çiziliyor.
KAMPANYA 31 ARALIK'A KADAR DEVAM EDECEK
On bir gün boyunca oyuncaktan elektroniğe, modadan evcil hayvan ürünlerine kadar birçok farklı kategoride sunulacak fırsatlar, 21 Aralık'tan 31 Aralık gün sonuna kadar devam edecek.
Ayrıca, uzatılan iade süreleriyle Amazon.com.tr müşterileri, 31 Aralık 2020'ye kadar gönderimi gerçekleştirilen ürünleri 28 Şubat 2021'e kadar iade etme ayrıcalığından da faydalanabiliyor.
İŞTE AMAZON TÜRKİYE'NİN İLK REKLAM FİLMİ
"Nerede olursanız olun, kapınıza kadar gelen fırsatlar" mesajı ile sunulan reklam filmini aşağıdan izleyebilirsiniz...
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