Amazon Türkiye'nin ilk reklam filmi yayınlandı

Bir süredir Türkiye'de de aktif olarak hizmet veren Amazon.com.tr, "Nerede olursanız olun, kapınıza kadar gelen fırsatlar" mesajı ile sunulan ilk reklam kampanyasını yayınladı. Platform, hazırladığı reklamla daha fazla tüketicinin Amazon ile tanışmasını umuyor...