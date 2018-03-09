Amerikalı Teknoloji Şirketlerinde Çalışma Fırsatı
Türkiye'de yaşayıp Amerikalı teknoloji şirketlerinde çalışma fırsatı.
Yetenekli insan kaynağının, dünyanın her yerinden uzaktan çalışabilmesine imkân tanıyan ABD merkezli teknoloji şirketi Crossover, dünya genelinde düzenlediği turnuvalarla seçilen profesyonelleri, alanında en iyisini arayan şirketlerle bir araya getiriyor. 2017 senesi boyunca 130 farklı ülkeden 2456 yeteneği dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla buluşturan Crossover, 10 Mart Cumartesi günü İstanbul'da Direktör ve Genel Müdür Yardımcılığı seviyesindeki pozisyonlar için bir işe alım turnuvası düzenliyor. Şu an Crossover'da Türkiye'den 96, dünyadan ise toplam 2941 profesyonel istihdam ediliyor.
Crossover Türkiye, 2015 yılından beri Türkiye'de yetişen insan kaynağına hem rahat ve özgür çalışma imkanı hem de ülke standartlarının çok üstünde gelir elde etme fırsatı sunarak ülkemizde yetişen değerlerin Amerika'daki küresel ölçekli teknoloji şirketlerinde farklı pozisyonlarda, uzaktan ve en etkin şekilde çalışabilmesine imkan tanıyor. Yeteneklere yaşadığı ülkeye veya konuma göre değil niteliklerine göre ödeme yapan şirket; kişilere tam zamanlı çalışma karşılığında saati 15 ile 500 Amerikan Doları arasında kazanç sağlayan iş pozisyonlarına yerleşme fırsatı sunuyor.
İşe alım turnuvalarının detaylarını ifade eden Crossover'ın İstanbul merkezli Türkiye operasyonlarından sorumlu olan Mine Dedekoca "Her hafta düzenlenen canlı ve online işe alım turnuvalarına 10 binden fazla kayıt alınıyor. Şehirlerde düzenlenen turnuvalarda sadece o şehre gelebilen kişilere başvuru fırsatı sunulurken, online turnuvalar sayesinde dünyanın her yerinde yaşayan kişilere fırsat eşitliği sağlanıyor. Toplam 5 aşamadan oluşan başvuru sürecinin ilk 3 aşamasının uygulandığı turnuvalardaki testlerde; işe uygunluk, İngilizce yeterlilik ve adayların uzmanlıkları ölçülüyor. Yetkinliğini ispatlayanlar Kıdemli Yazılım Mimarı (Angular, Java, .NET, C++), Teknik Ürün Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, SaaSOps Genel Müdür Yardımcısı, Kanal Satış Genel Müdür Yardımcısı, Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı gibi pozisyonlarda değerlendirilebiliyor." dedi.
10 Mart Cumartesi günü İstanbul gerçekleşecek olan canlı turnuvaya katılıp dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde saatlik ücreti 100 ile 200 Amerikan Doları düzeyinde olan pozisyonlarda çalışmak isteyen profesyoneller,https://crossoverhiringistanbulmarch10.eventbrite.com/ adresinden başvuru yapabiliyor.
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